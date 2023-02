„A területfejlesztés reagálni kíván a különbségekre”

Navracsics Tibor felidézte, hogy 2027-ig Magyarországra mintegy 14 ezer milliárd forint európai uniós kohéziós forrás érkezik, amelyből több mint 4 ezer milliárd az agrárium és a vidék fejlesztésére szolgál, mintegy 10 ezer milliárd pedig a korábban is ismert programokon belül pályázható. Most indulnak a tárgyalások az Európai Bizottsággal arról, hogy Magyarország igénybe venne 4 ezer milliárd forint hitelt is, amelynek felét energetikai beruházásokra szánja.