Apja légpuskájával lőtte magát fejbe egy kisfiú Budapesten

Egy 10 év körüli gyermek az édesapja légpuskájával lőtte fejbe magát, miközben az udvaron játszott – számolt be az esetről a Metropol. A lap információi szerint a baleset szombaton történt a XVII. kerületben található Rózsahegy utcában.

Jelenleg annyit lehet még tudni, hogy a tragédia után kórházba szállították a kisfiút, akit azóta bent is tartanak. Arról is beszámoltak, hogy a gyermek szülei külön élnek, a baleset pedig az egyik láthatás alkalmával, az édesapánál történt, akit sikerült megtalálnia a lap egyik újságírójának, és akit láthatóan nagyon megviselt az eset. Az ügyről – bár nem kívánt nyilatkozni – annyit elmondott, hogy baleset történt, félti a fiát és sajnálja a történteket.

„Nagyon megviselt ez a pár nap, így nem szeretnék beszélni róla” – zárta a beszélgetést a férfi.

A lap azt is kiderítette, hogy miközben a kisfiú az udvaron játszott, a 48 éves édesapja a lakásban volt éppen, és a férfi nem is hallott semmit. Akkor jött rá, hogy baj van, amikor a gyermek bement a lakásba és azt mondta, rosszul van és hányt is, majd elmondta a férfinak, hogy mi történt. A fiút aztán hazavitték az édesanyjához, aki előbb sokkot kapott a hallottak miatt, aztán mentőt hívott a gyermekéhez.

