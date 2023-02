Az Igazság órája: az európai politikai elitek szemben állnak az európai emberekkel + videó

Gender, klíma, és a Bizottság saját hatalmának bebetonozása – ez volt az Unió hivatalos napirendjén annak ellenére, hogy az embereknek nem ez az elvárása, ez tisztán látszik mind a Századvég-felmérés, mind az EuroBarometer adataiból. „Tehát itt a válságokat folyamatosan arra használja az Európai Unió, hogy a saját hatalmát növelje, még több Brüsszel legyen, de ezt nem annak érdekében, hogy megoldja a valódi problémákat. Azokkal jobb, ha nem is foglalkozik, ezt láttuk az összes korábbi válságnál, hogy igazából rosszabb lett, amikor hozzányúltak” – mondta Kovács.

Törcsi Péter operatív igazgató szerint ez a nagyra nőtt bürokrácia saját logikája miatt alakult így.

Szerinte azonban talán érdekesebb kérdés, hogy az európai elitek miért váltak ennyire arrogánssá. „Abban keresném a probléma kulcsát, hogy miért lett ennyire arrogáns az európai elit, tehát legjobban talán Magyarországon az SZDSZ-nek a mentalitásával lehet leírni azt a fajta rossz értelemben vett elitizmust, amit az európai elit képvisel, hogy annyira arrogáns még a saját választóival szemben is, hogy azt gondolja, a választók, azok alapvetően hülyék, az elitek úgyis mindent jobban tudnak, és hogyha a választóknak a szándékai, a vágyai, az akarata, amit a saját életükkel kapcsolatban kinyilvánítanak, az egy hülyeség, az meghaladott. A gender-ideológia az eliteknek így fontosabb, a különböző elnyomott, létező vagy vélt kisebbségben élő embereknek a felszabadítása, valami távoli jövőben megvalósuló veszélynek az elhárítása a jelenben fontosabb, ilyen klímakatasztrófa. Ennek az elitizmusnak megvannak a magyarországi képviselői is 2019 óta Budapesten” – fogalmazott Törcsi, aki szerint Karácsony és Niedermüller is csak azért foglalatoskodik a klímavészhelyzettel, mert a globális progresszív politikai hálózat tagja.

Adjunk hálát, hogy a Karácsonyék nem csináltak klímaügyben semmit a méhlegelőn, meg a klímaveszélyhelyzet kihirdetésén kívül, mert akik nekiálltak ezt megoldani Németországban, meg EU-s szinten, ott csak sokkal nagyobb baj lett belőle

– replikázott Kovács, aki azt is felemlegette, a német elit előbb bezáratta az atomerőműveket, majd a klímavédelem jegyében százmillió tonnányi lignitet bányásztat ki a föld alól, hogy azt hőerőművekben elégesse. „Ez az, amiről beszélek, hogy valójában az EU-ban az igazi nagy problémáknak jobb lenne, ha nem is állnának neki megoldani, mert onnantól mindig csak sokkal rosszabb lett a helyzet. Nézzük meg, amikor a 2008-as válság beütött. Ugye már Amerika régen kilábalt belőle, itt még kerestük a közös európai megoldást, főleg eurózónán belül. Ebből az lett, hogy az olasz államadósság az valahol az egekben van, a görögöt már senki nem számolja, mert az egy ilyen hipotetikus számadattá vált mára, vagyis mindenki tudja, hogy az soha nem lesz visszafizetve, és egyébként, amiről kevesebbet szoktunk beszélni, a spanyol államadósság felment 40 százalékról 110-re, a francia 60-ról szintén 100 felé. Tehát ez volt a hatalmas válságkezelés. Utána jött a migrációs krízis, azt nem kell nagyon fejtegetni, hogy igazából jobb lett volna, hogyha hagynak minket dolgozni ezen az egészen, menedzselni a problémát. Amikor az Európai Unió bármit csinált, a jogalkotás csak arra ment ki, hogy betelepítsük a migránsokat, szétosztjuk a különböző tagállamok között, utána jött a Covid, amit talán nem is kell fejtegetni, hogy a saját hatalmuk építésén túl egyébként micsoda korrupciós botrányok sejlenek fel Brüsszelben, de hogy segíteni nem segítettek az európaiaknak, az tuti” – fogalmazott Kovács, aki szerint „a brüsszeli eliteknek sikerült egy Európában fejlesztett, Európában gyártott vakcinát a legdrágábban megvenni, és az európaiakat kezdték el vele a leglassabban oltani az egész világon. Tehát, hogyha valamit, valahogy félre lehet kezelni, akkor az európai elit ezt csinálja, tehát tényleg jobb, ha nem nyúlnak hozzá a problémákhoz” – mondott súlyos ítéletet az európai elitekről az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.