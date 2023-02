Bedő Imre: „Ne féljünk az elköteleződéstől, mert ez ad értelmet az életünknek”

– A magyar nyelv nagyon kifejező. Ha van kép a fejünkben róla, hogy milyen házasságot szeretnénk, akkor képesek is leszünk rá, hogy olyan legyen, ha nincs képünk róla, akkor képtelenek leszünk rá – kezdte Párkapcsolatból szövetség című előadását Bedő Imre. A Férfiak Klubja alapítója a házasság hete alkalmából Budakeszin, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban arról beszélt, hogy ma szinte minden a párkapcsolatokról szól – a celebek is arról beszélnek, hogy „megromlott a párkapcsolatunk”, de úgy, mintha az illető ott sem lett volna, mintha ez valami passzívan elszenvedett esemény lenne.

Velünk maradó XX. századi problémák

Bedő Imre szerint azonban a házasságnak valódi szövetségnek kell lennie férfi és nő között, s hogy sokszor nem így van, ezt igazán csak most, a XXI. században ismertük fel, pedig valójában már a XX. századot végigkísérő probléma volt.

A fiúk több ezer évig azt tették, amit előtte az apjuk, a lányok pedig azt, amit az anyjuk. A falusi ember ugyanazt tette vasárnaponként, ugyanazt tette hétfőn, ugyanazt minden húsvétkor, megvoltak a minták, bele tudtak kezdeni az életbe

– magyarázta, hangsúlyozva, hogy a globalizációval, a külső élet gyorsításával mindez már a múlté, nincs minta, nincs követendő példa. A városba költöző generációk pedig ott álltak aztán a feszítő kérdéssel: mit kell csinálnunk a városban? Az előadó szerint nem szándékosan vesztették el a fonalat az emberek, egyszerűen nem tudták, hogyan tovább. – Mi vagyunk gyakorlatilag az első generáció, amelyik ezt tudatosítja, amelyik érzi a nagy kérdést: ebben a közegben hogyan adjuk át az értékeket a gyermekeinknek? – mutatott rá.

A teremtés képessége

A Férfiak Klubja alapítója szerint a házasságban sosem késő feltenni a kérdést: mire szövetkeztünk annak idején? Merthogy biztosan nem csupán arra, hogy megosszuk a rezsiköltségeket. S nem is egyszerűen arra, hogy megéljünk néhány bulit, utazzunk, fogyasszunk, vásároljunk együtt – jóllehet az nagyon fontos, hogy tudjuk együtt élvezni az életet.

Arra szövetkeztünk, hogy élet maradjon utánunk

– jelentette ki, megjegyezve, hogy az állatokkal mint ösztönlényekkel szemben mi, emberek megkaptuk Istentől a teremtés képességét. Sokan gondolkodnak úgy, „van már gyerekem, én megtettem a dolgomat”. Ez azonban Bedő Imre szerint kevés, hiszen a gyereknek olyan nevelést kell adni, hogy aztán képes legyen jobb világot építeni, mint amilyenben élünk.

Vágyat teremteni. Vágyat a gyerekben arra, hogy olyan legyen a családi élet, hogy ő is ilyet akarjon

– Bedő Imre szerint ez a legfontosabb. – Sajnos ma nem ezt látni. Az iskolarendszer is – ahová háromévesen bekerülünk – arra neveli a gyereket, hogy később majd jó munkavállaló legyen belőle. De azzal, hogy majd felnőve ő is szövetkezzen egy ellenkező neművel az élet továbbadásának folytonosságára, már sokkal kevésbé foglalkoznak – fogalmazott, s egyúttal leszögezte azt is: nem az adta tovább az életet, akinek gyereke van, hanem az, akinek az unokájának is lesz gyereke.