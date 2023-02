Csúszhat az ítélethirdetés a Gyárfás–Portik-perben

Vajtót ugyanakkor faggatni tervezik a Gyurcsány-féle elhárítás főigazgatója, Laborcz Sándor Portikkal történt két találkozójáról is, amit Vajtó hozott tető alá. Kényes politikai kérdéseket is felvetettek ezek a találkozók, ám a zajló per szempontjából az lehet lényeges, hogy mit beszéltek a felek Gyárfás Tamásról és a Fenyő-gyilkosságról.