Újabb tanú állítja: Kuncze Gábor megkapta Fenyő János „fehér könyvét”

A Fenyő János meggyilkoltatásának vádjával Gyárfás Tamás és Portik Tamás ellen zajló tárgyaláson e héten két napon is Kovács Lajos nyugalmazott ezredes volt a főszereplő. A gyilkosság nyomozásának egykori vezetője egy sor új információt is megosztott tanúvallomásában.

Az egyik ilyen Fenyő úgynevezett »fehér könyvével« volt kapcsolatban. A »fehér könyv« korábbi vallomások szerint 120 oldalas, amúgy sárga borítójú dosszié volt, amiben Gyárfás Tamásra vonatkozó, terhelőnek szánt információk voltak.

Perczel Tamás, Fenyő bizalmasa Brády Zoltán 2004-ben készült dokumentumfilmjében azt állította: Horn Gyula szocialista miniszterelnök és Kuncze Gábor SZDSZ-es belügyminiszter is tudott Fenyő és Gyárfás médiapiaci háborújáról. Perczel azt állította: Fenyő rendőri és titkosszolgálati segítséggel adatokat gyűjtött Gyárfás állítólagos gazdasági visszaéléseiről, és összeállított egy, a jogsértésekre utaló, 120 oldalas dossziét. Perczel szerint erről beszámolt az akkori belügyminiszternek is, aki elkérte az iratokat, ám az ügyben mégsem történt semmi. Hatvan nap eltelte után a médiacézár egyik rendőrségi informátora jelezte, hogy a dokumentum végül eljutott a Központi Bűnüldözési Igazgatóság (KBI) – 2016 tavaszán elhunyt – vezetőjéhez, Kiss Ernőhöz is, azonban az anyagból addigra eltűnt legalább húsz oldal – emlékezett Perczel Tamás.