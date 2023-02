Juhász Péternek is juthatott a guruló dollárokból

Még tavaly márciusban számolt be a Transzparens Újságírásért Alapítvány arról, hogy az „EzaLényeg-hadművelet” hogyan köthető Bajnai Gordonhoz, illetve az általa finanszírozott külföldi tanácsadókhoz. A Nerpédia hirdetéseit a Facebook adattára szerint a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. finanszírozza, ennek tulajdonosa pedig a Bajnai által alapított párt későbbi elnöke: Juhász Péter – világított rá legújabb cikkében a Tűzfalcsoport.

Érdekes adatra bukkantak abban a jelentésben, amely a baloldalhoz köthető amerikai pénzeket vizsgálta. Kiderült, hogy Juhász Péter cége is érintett lehet az Amerikából érkező kampányfinanszírozási botrányban. A Magyarország szuverenitása elleni legnagyobb beavatkozási kísérletet vizsgáló jelentés szerint eddig

külföldről nemhogy három-, hanem négymilliárd forintnak megfelelő összeget kapott az ellenzék.

Az Action for Democracy (AD) mellett egy svájci alapítványt is találtak a szakszolgálatok, és jelentésük szerint az EzaLényeg kiadójának ez a titokzatos svájci szervezet közel kilencszázmilliót utalt. Az is egyértelművé vált, hogy az AD már a bejegyzése előtt több száz millió forintot utalt Magyarországra, és a jelentés szerint az sem feltétlenül igaz, hogy a támogatások „mikroadományokból” származnának. Arra jutottak, hogy az AD hátterében az amerikai Demokrata Párthoz köthető szereplők állnak, és így a támogatással megsértették Magyarország függetlenségét.

Ezeknek az összegeknek a jelentős része – mintegy kétmilliárd forint – az Oraculum Kft.-nél landolt. A pénzek csatornázásában központi szerepet játszott a Márki-Zay Péter volt kormányfőjelölt által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom. A szervezeten hozzávetőlegesen 1,8 milliárd forint folyt keresztül. A cikkben kiemelik, hogy a guruló dollárokból hatalmas mennyiséget kaparintott meg a Bajnai Gordon volt kormányfő és Ficsor Ádám egykori titokminiszter nevével fémjelzett és a baloldal kampányát lebonyolító DatAdat-csoport is.

A Tűzfalcsoport írása szerint a történet ezen pontján kerül a képbe Juhász Péter, ugyanis azt írják. hogy a volt politikus üzleti kapcsolatban állt a Bajnai-féle DatAdattal: mind a befizetői, mind a kifizetői oldalon megtalálható. Az egykori országgyűlési képviselő viharos cégtörténeti múlttal rendelkezik, korábban 12 társasággal volt kapcsolatban. Jelenlegi talán legfőbb vállalkozásának főtevékenysége hírügynökségi tevékenység, de reklámozással, televíziózással és hangfelvétel-készítéssel is foglalkozik.

Egy ábra segítségével – amelyet szintén szemléltetnek – egyértelműsíthető a kimenő és a bejövő pénzforgalom a 2021. május 21-én bejegyzett cégnél. Ugyanakkor ami a vállalkozás pénzügyi mérlegét illeti, számos további kérdés felmerül: Epéldául az, hogy egy papíron öt főt foglalkoztató, zéró árbevételt realizáló, több mint 160 millió forintot kitevő rövid lejáratú kötelezettséget – hitelfelvételt – vállaló, ugyanakkor ehhez kapcsolódóan 107 milliós mínuszban záró, egy Király utcai székhelyszolgáltatónál jegyzett cég miért éri meg a DatAdat számára a kockázatot, miközben a többi érintett vállalkozás a KözösÜgyünkhöz képest stabil és komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik.

Az írásban felvetik azt a kérdést is, hogy hogyan tartja fenn magát Juhász cége.

Arról már beszámoltunk, hogy az immár baloldali influenszerré transzformálódott botránypolitikus egy pénzgyűjtő platformon, a Patreonon keresztül igyekszik magának pénzügyi forrást összegyűjteni saját videós tartalmak segítségével. Juhász Péter itt úgynevezett tényfeltáró és ismeretterjesztő videók készítéséhez kéri fel anyagi támogatásra saját Patreon-oldala olvasóit, akik így mecénásai (angolul: patron) lehetnek. Ehhez tagsági szint is választható: egyéni, családi vagy közösségi támogatóként is lehet minden adott hónapban a meghatározott összegekkel támogatni Juhász munkáját (de ő nem elégszik meg ezzel, emellett közvetlenül kriptovalutás támogatásért is kuncsorog, például a Bitcoin, Binance Coin, Cardano stb. digitális fizetőeszközök révén).

Rávilágítanak arra is, hogy Juhász Péter a saját oldalán szintén hirdetett, ott némileg kevesebb, mint kétmilliót tapsolt el, amit szintén a KözösÜgyünk Nonprofit Kft. fizetett, amely a fenti jelentés szerint is kapcsolatban állt a DatAdattal.

„Adott egy gyanús amerikai finanszírozási botrány, amelynek keretében az amerikai baloldal elkezdte kitömni a magyar baloldal zsebeit. Mindeközben itthon ezek a baloldali figurák megállás nélkül arról panaszkodnak, hogy nincsenek forrásaik, és nyakra-főre hivatkoznak a mikroadomány mesére, amelynek az ellenkezőjére érkeznek naponta bizonyítékok. A napnál is világosabb, hogy ezeket a szervezeteket nem a magyar emberek támogatták/támogatják kis összegű adományokkal, hanem milliárdosok Amerikából” – fogalmaznak a cikkben, amelyben arra is felhívták a figyelmet, hogy Juhász korábbi cégtársa közben oroszokkal üzletel.

Ahogy arról korábban olvashattunk, a sajtóból is ismert Peter, Peter & Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amit Juhász Péter a testvérével és Decsics Péterrel, a TASZ ügyvédjével is alapított és irányított, 2008-ban megszűnt, viszont 2014 óta ugyanakkor egy másik vállalkozással lépett kapcsolatba, Decsics a European Agency of Inspecting and Certification vezető tisztségviselőinek kézbesítési megbízottjaként. A cég főtevékenységét tekintve műszaki vizsgálattal és elemzéssel foglakozik, a magyarországi fióktelepe a hivatalos adatok szerint nulla főt foglalkoztat, ugyanakkor pénzeszközökben nem áll rosszul.

Mivel a vállalkozás vezetői oroszok, Decsics nem biztos, hogy egyeztette a gazdasági kapcsolatot a TASZ vezetésével, akik már pusztán a feltételezett oroszbarát propaganda miatt Brüsszelhez fordultak. – Az Európai Unió példás gyorsasággal és hatékonysággal lépett fel az orosz háborús dezinformációval szemben, így azt sem engedheti meg, hogy a magyar közmédia következmények nélkül tegye értelmetlenné az erre vonatkozó, közös európai szabályokat – mondta volt korábban Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója.

Borítókép: Juhász Péter (Fotó: Teknős Miklós)