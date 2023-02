Kunhalmi Ágnes keményen nekiment a DK-nak az MSZP-s átigazolások miatt

Vélhetően a Gyurcsány-pártba történő sorozatos átigazolások hatására az MSZP mindeközben elkezdett kampányolni még megmaradt polgármesterei, önkormányzati képviselői mellett. Ennek keretében Kunhalmi Ágnes tegnap személyesen látogatott el Pécsre, ahol a szocialisták helyi vezetőivel közösen biztosították Péterffy Attila polgármestert arról, hogy őt támogatják a 2024-es önkormányzati választásokon.

Komjáthi is kampányol

Kampányba kezdett az MSZP másik társelnöke, Komjáthi Imre is, aki az ATV-ben méltatta a párt szerinte markánsan baloldali értékrendet képviselő politikusait. Példaként hozta Nemény András szombathelyi polgármestert, aki a Covid-válság idején az elsők között különített el segélyalapot a munkájukat elvesztők számára; Őrsi Gergelyt, Budapest II. kerületének szocialista polgármesterét, akinek a baloldali intézkedéseinek „mindenki a csodájára járhatott”; és Grőber Attila pápai önkormányzati képviselőt, aki erős értékrendjével is bizonyította azt, hogy polgármesterként is biztosan meg fogja állni a helyét. (A névsor minden bizonnyal nem véletlen, lapunk ugyanis a napokban írta meg, hogy Gyurcsány Ferencék Őrsi Gergelyt és Grőber Attilát is megkörnyékezték – arról viszont egyelőre nem tudni, hogy gondolkodnak-e az átlépésről.)

Komjáthi végül ugyancsak odaszúrt egyet az újabb előválasztást ellenző Gyurcsány Ferencéknek, mondván, ne a pártközpontokból mondják meg, hogy kinek és milyen konstellációban kell indulni.