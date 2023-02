„Senki semmilyen formában nem beszélhet a saját hazája ellen!”

– Mennyire támogatják Karácsony Gergelyt korábbi szövetségesei? Vagy kezd teljesen egyedül maradni a főpolgármester?

– Ahogy az én tevékenységemet is sokan, sokféleképpen ítélték meg, ez Karácsony esetében is így van. Budapest főpolgármestere, ha akarja, ha nem, a politikai elit részét képezi, hiszen az egész ország ismeri, erős és legitim a pozíciója több értelemben is. Kiemelem ugyanakkor, hogy az arányok persze sokat számítanak, és a közvélemény-kutatásokban – anélkül, hogy bárkit is megbántanék a véleményemmel – okom van, hogy ne higgyek. Azért sem, mert nem biztos, hogy ma a kutatóknak nyilatkozók a valós véleményüket mondják el. Ha valaki ezekre alapozva megy neki a választásoknak, az nagy kockázatot vállal. Nem lehet tudni, hogy Karácsony támogatottsága ma milyen Budapesten: a teljesítménye, a stílus és az ellenzéki média kétségbeesett támogatása, továbbá a nem feleselő facebookos kommunikáció mennyire egyensúlyozzák ki egymást. Nem hiszem, hogy van ember, aki meg tudná ma ezt mondani.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a kezdetben egyhangúlag őt támogató ellenzék hogy fog viselkedni, ez nem egy történés függvénye. A DK kétségtelenül a legerősebb ellenzéki párt, a Momentum sincs egy súlycsoportban velük.

Hozzáfűzöm, hogy természetesen az elődei által követett politikáért senki nem felelős, de ahogy én meg tudom ítélni, a családi hátterével a Momentum egyáltalán nem büszkélkedhet jobban, mint a DK. És sokan emlékeznek még az 1990 előtti időkre, ideértve 1956-ot is. Az ő hátterükkel nem sokat szónokolnék Európáról, demokráciáról, jogállamiságról, szólásszabadságról.

A DK abszolút uralja az ellenzéki mezőnyt, függetlenül attól, hogy az LMP és az MSZP bizalma is meginogni látszik Karácsonyban. De hogy a DK és annak vezetője megingott a főpolgármester vezetői képességei­ben, ennek számos jelét lehetett megalapozottan tapasztalni.

Nem beszélve arról, hogy Karácsony Gergelynek volt egy-két ügyetlen mondata, amivel a DK vezetését nem igazán kápráztatta el. Ők ezeket nem szokták elfelejteni.

Fotó: Katona Vanda

– Ezek szerint a DK-tól függ Karácsony Gergely sorsa?

– Minden attól függ, mi látszik a politikai haszonszerzés szempontjából eredményesebbnek: mert mindegy, hogy Gyurcsány Ferenc szereti-e Karácsonyt vagy nem. Gyurcsány, bár kormányozni nem tudott, szerintem az ellenzék kimagasló képességű politikusa. Már biztos nem lehet miniszterelnök, mivel a legelutasítottabb politikus, de nagyon ért ahhoz, hogyan kell pártot építeni, a közvélemény egy részét kontroll alatt tartani.

Őt nem érdekli szerintem, a jelekből ítélve, hogy Karácsony a főpolgármester vagy sem, őt Karácsony karrierje sem érdekli. Őt az érdekli, hogy a Fővárosi Közgyűlés többségét a DK ellenőrzése alatt tudja tartani.

Mert most ez a helyzet. Amit a DK elnöke nem akar, az a közgyűlésen nem fog átmenni. Ez nem érzelmi kérdés, ez egyszerű matematika. Aki nem teljesen analfabéta vagy nem az elmebaj határáig elfogult, annak ezt be kell látnia. Ha Gyurcsány Ferenc azt fogja látni, hogy a Fővárosi Közgyűlés többségének ellenőrzés alatt tartásához az a legkedvezőbb út, hogy Karácsony Gergely maradjon a főpolgármester, akkor a DK elnöke támogatni fogja őt. Ha nem, akkor várhatóan más jelöltje lehet. Alapvetően Karácsony sorsa a DK kezében van. Esetleg még olyan külföldi kezekben, amelyekről lehet hallani. De ennek konkrét bizonyítéka nem áll rendelkezésemre. Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely visszalépése elég szürreális körülmények között született, és azt a mondatot semmiképp sem mondtam volna az ő helyében, hogy azért lépett vissza, hogy ne Dobrev Klára nyerjen. Ezt sem Dobrev Klára, sem Gyurcsány Ferenc nem fogja elfelejteni Karácsony Gergelynek. Alig hiszem, hogy ez egyeztetett álláspont lett volna.