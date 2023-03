Európának szüksége van a magyar egyetemekre!

A magyar felsőoktatás rangját és értékeit az európai felsőoktatási, kutatási térben nem törölheti el egy politikai szervezet – jelentette ki a Karc FM-en a Magyar Rektori Konferencia alelnöke, a Soproni Egyetem rektora annak kapcsán, hogy a 21 modellváltó egyetem rektora nyílt levélben kéri az Európai Bizottság elnökét, hogy ne korlátozza a magyar hallgatók, oktatók és kutatók részvételét az Erasmus és a Horizont uniós programokban.

Fábián Attila hangsúlyozta: a Magyar Rektori Konferencia modellváltó tagozatának tagjai elfogadhatatlannak tartják, hogy mintegy 182 ezer hallgató és 18 ezer oktató egy politikai vitának legyen a részese.

Fábián Attila rektor. Fotó: Máthé Daniella

Meggyőződése szerint

az Európai Uniónak szüksége van a magyar egyetemi tudásra,

a magyar hallgatókra és oktatókra, valamint hiszi, hogy az európai sokszínűség és demokrácia alapját az adja többek közt, hogy a tagállamok azonos jogokkal vesznek részt az uniós oktatási és kutatási programokban.

A rektor szerint a magyar egyetemek és a magyar kutatók olyan európai értékek mentén kutatnak, melyek az európai közösségnek is hasznára válnak. Fábián Attila elmondta, számos más program is elérhető a magyar egyetemek számára, amelyek szintén sikeresek, sok külföldi hallgató tanul Magyarországon, és a magyar oktatók és hallgatók külföldi tapasztalását is segítik ezek a programok.

Borítókép: Fábián Attila rektor beszédet mond a Soproni Egyetem tanévnyitó ünnepségén 2021. szeptember 8-án (Fotó: MTI/Filep István)