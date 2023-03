Szabó Rebeka (Párbeszéd) napirend előtt az ENSZ egyik friss jelentésére utalva közölte, a klímakatasztrófa a jelenben zajlik.

Hozzátette: a magyar kormány szándékosan a homokba dugja fejét, akkumulátorgyárakkal lebetonozza a termőföldeket, súlyos veszélybe sodorja az ország vízkészleteit, és miközben a fenntarthatósági célok nem érvényesülnek, súlyos szociális krízis is van az országban. Szerinte ezeket a problémákat látva az emberek Magyarországon is egyre többen felfedezik a zöld értékeket. – Csak úgy lehet szembeszállni a válsággal, ha zöld Európát és benne egy zöld Magyarországot építenek – mondta Szabó Rebeka. Beszámolt arról is, hogy a Párbeszéd elkezdte a felkészülést a 2024-es önkormányzati és az európai parlamenti választásokra, az EP-listavezetője pedig Jávor Benedek lesz.

Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elsők között rögzítette törvényben, hogy 2050-re klímasemleges lesz. Koncz Zsófia kitért arra, hogy Jávor Benedek „nagyon sokszor a háború mellett kardoskodott” újabb energetikai szankciókat sürgetett, ez pedig nem a magyar emberek érdekét szolgálja, nem érdekük olyan helyzet, amikor nincs megfizethető energia.

Az államtitkár beszámolt azokról a kormányzati lépésekről, amelyek szerinte az energiadiverzifikációt segítették. Hangsúlyozta, Magyarországnak azon kell dolgoznia, hogy minél több energiát itthon állítson elő, ehhez pedig több konvencionális erőműre van szükség.

Koncz Zsófia felhívta a figyelmet arra is, hogy Németországban egyre nagyobb mértékben hagyatkoznak az importált földgázra és több szénerőművet is újraindítottak.

Borítókép: Jávor Benedek (Fotó: Mónus Márton)