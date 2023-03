Jordan B. Peterson ismét Magyarországra látogat

Két hónap múlva hazánkba látogat a világhírű kanadai pszichológus, Jordan B. Peterson. A professzor a Mathias Corvinus Collegium (MCC) társszervezésében május 9-én előadást tart a Papp László Budapest Sportarénában.

Az MCC Facebook-oldalán az eseményről szóló leírásban kiemelték:

Jordan B. Peterson többek között a depresszió, a kényszerbetegség, a szorongás és a skizofrénia kezelésével foglalkozik, tanácsadókat ad vezetőknek, cégeknek, és előadásokat tart Észak-Amerikában és Európában.

A Harvardon és a Torontói Egyetemen Peterson több mint száz tudományos írást publikált, átalakítva a személyiség modern felfogását. Köztük kiemelkedik a 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos című könyve, amely 2018-ban jelent meg, és több mint négymillió példányban kelt el.



Borítókép: Jordan B. Peterson (Fotó: Flickr/Gage Skidmore)