Varga Judit: Az igazságügyi reformok vállalásával Magyarország hatalmas lépést tett a kohéziós forrásokhoz való hozzájutás felé

Mint mondta, az igazságügyi csomag az EU-val való decemberi megállapodásnak központi elemét képezte, ezt a magyar kormány prioritásként kezelte. „A magyar kormány minden vállalását mindig teljesítette. Így tettük ezt az igazságügyi csomag esetében is, amely hamarosan az Országgyűlés elé fog kerülni, ehhez minden társadalmi, szakmai egyeztetést, vitát lefolytattunk, a bizottság kérésére külön érdekelt felekkel is. Gyakorlatilag a szakma és a civil szereplők véleményét is mind figyelembe vettük a csomag kidolgozásakor” – hangsúlyozta.