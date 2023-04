Háború és béke az MCC konferenciájának középpontjában

Az MCC Budapest Peace Forum konferenciát június 6–7. között tartják a tehetséggondozó intézmény budapesti központjában. Európában az elmúlt évtizedekben viszonylagos béke uralkodott, ennek vetett egy csapásra véget az orosz–ukrán háború, amelynek kirobbanását szankciók, infláció, gazdasági kihívások, fegyverszállítások és a harcok kiszélesedésének veszélye követték. A világ nem egységes a konfliktus kezelését illetően: több ország további szankciókat, katonai támogatást követel, más államok a tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését szorgalmazzák. A Mathias Corvinus Collegium által szervezett, kísérőrendezvényekkel egybekötött, kétnapos nemzetközi konferencia célja, hogy a háború különböző hatásainak bemutatásával helyt adjon a békével kapcsolatos eltérő álláspontok megvitatásának. A panelbeszélgetések olyan témákkal foglalkoznak, mint például a béke lehetséges forgatókönyvei, az Egyesült Államok politikája a háborúval kapcsolatban, de szó lesz a háború okozta energiakrízisről is, megmutatva akadémikusok és komoly gondolkodók, kutatók álláspontját is. A konferencia foglalkozik továbbá a háború ázsiai vonatkozásaival, valamint az átalakulóban lévő, illetve újonnan kialakuló érdekszférák kérdését is részletesen tárgyalja majd.

A kétnapos nemzetközi konferencia fontosságát jelzi, hogy a világ minden tájáról, több mint tíz országból érkeznek szakemberek. Többek között Jeffrey Sachs világhírű közgazdász, a Columbia Egyetem professzora és Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója és Arta Moeini, az Institute for Peace & Diplomacy (IPD) kutatási igazgatója, a Kaliforniai Berkeley Egyetem alumnája. Az Ázsiát érintő kérdésekbe a koreai Joon Hyung Kim, a Handong Global Egyetem professzora, a Koreai Nemzeti Diplomáciai Akadémia korábbi kancellárja, valamint Akihiro Iwashita a Hokkaido Egyetem professzora nyújt majd betekintést. A konferencián az államszuverenitás elméleti kérdéseiről értekezik Miguel Ayuso-Torres, a Comillas Pontificial Egyetem oktatója és Sanjay Kumar Pandey Újdelhiből, aki a Jawaharlal Nehru Egyetem professzora. Christopher Davis, a Harvard Egyetem, illetve a Cambridge Egyetem öregdiákja, jelenleg az Oxford Institute of Population Ageing csoport munkatársa pedig a háború történeti megközelítését vizsgálja majd.

Természetesen a rendezvényen szóba kerül majd a háború okozta energiaválság is, amiről Renaud Beauchard, a Világbank korábbi tanácsadója; Shaun Riordan, a Chair for Diplomacy and Cyberspace igazgatója, Tuomas Malinen, a a GnS Economics vezérigazgatója, a Helsinki Egyetem docense osztják meg tapasztalataikat. A 21. századi hadviselésről a többi között Dr. Omar Ashour, a Doha Institute for Graduate Studies biztonság- és hadtudomány szakának professzora beszél majd. A rendezvényen tiszteletét teszi Suay Nilham Acikalin, az Ankara Haci Bayram Veli Egyetem igazgatóhelyettese is.