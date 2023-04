Bekeményítene a Momentum

„Amennyiben úgy véljük, hogy mindegyik, általunk 2019-ben támogatott polgármester azóta egy őszinte, igazságos és emberséges önkormányzatot épített fel, úgy mindegyiket támogatni fogjuk. Amennyiben nem így látjuk, úgy lesz olyan, akit nem” – válaszolt a Magyar Nemzet megkeresésére a Momentum, előrevetítve, hogy lesz olyan ellenzéki polgármester, akinek nem támogatják majd az újraindulását a jövőre esedékes önkormányzati választásokon.

A Momentum 2019-ben még saját jelöltet küldött harcba Baranyi Krisztina ellen. Fotó: Bach Máté

Gelencsér Ferencék pártját azután kerestük meg, hogy a héten bejelentették, támogatják Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester újrázását, és vele együtt

minden olyan polgármesterét is, akik 2019 óta őszinte, igazságos és emberséges önkormányzatot építettek fel.

A legutóbbi önkormányzati választáson az ellenzék által támogatott polgármesterek 23-ból 14 kerületben győztek, mindannyiukat ugyanaz az öt baloldali párt: Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, LMP közösen jelölte a pozícióra. A baloldali összefogás szétesésével azonban annak lett nagyobb jelentősége, hogy eredetileg melyik pártban politizálnak egyes polgármesterek, akik a Fővárosi Közgyűlésben is különböző frakciókba ültek be. Jelenleg a DK-nak van hat polgármestere (három politikust a ciklus közben igazoltak le Gyurcsányék), az MSZP-nek négy, a Momentumnak és a Párbeszédnek egy-egy, Pikó Andrást és Baranyi Krisztinát pedig eddig nem sorolták be egyik párthoz sem, tekintve, hogy több konfliktusuk is volt az őket eredetileg támogató baloldali pártokkal és azok helyi képviselőivel.

A Momentum most lapunkkal azt közölte, hogy a budapesti ellenzéki polgármesterek közül Soproni Tamást, Pikó Andrást és Baranyi Krisztinát fogják támogatni.

Más nevekről egyelőre nem született döntés.

Az utóbbi évek választási eredményeiből kirajzolódik, hogy az ellenzéknek elsősorban Budapesten van esélye pozíciót szerezni, emiatt is nagy az érdeklődés, hogyan osztják majd le egymás között a polgármesteri székeket 2024-től. Gyurcsány Ferenc, aki jelenleg a DK budapesti elnöke is, elhíresült Spirit FM-es interjújában azt mondta, három párt létezik Budapesten, a DK, a Momentum és az MSZP. A volt miniszterelnök azt jósolta, hogy az ő pártjának 2024 után több mint hat budapesti polgármestere lesz, de azt is megjegyezte, hogy a Momentum népszerűbb annál, minthogy mindössze egyetlen kerületben legyen polgármesterük.

Ha a Momentum beváltja a fenyegetőzését, és valóban nem támogat egyes regnáló városvezetőket, azzal Karácsony Gergellyel mehet szembe, aki értesüléseink szerint azt kérte a pártoktól, hogy minden 2019-ben győztes polgármestert támogassanak az újraindulásukban, és egy civil ernyőszervezet színeiben indítsák jelöltjeiket.

Ha azonban ebbe sem a DK, sem a Momentum nem megy bele, könnyen elfogyhat a levegő a délelőtt folyamán Budapest csődjét belengető Karácsony Gergely körül.

Borítókép: Gelencsér Ferenc ezzel a képpel jelentette be, hogy a Momentum támogatja Baranyi Krisztina újrázását, bár 2019-ben még saját jelöltet indítottak a IX. kerületben (Forrás: Facebook/Gelencsér Ferenc)