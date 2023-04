Döbbenetes szálra derült fény a székely terrorvád ügyében

Anyagilag érdekelt lehetett a román titkosszolgálat (Serviciul Roman de Informatii) abban, hogy terrorizmus vádjával ítéljék el a két székely politikai foglyot, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt – erről nyilatkozott lapunknak egy birtokába került dokumentum alapján az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke. Idősebb Lomnici Zoltán elmondta: Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség állította bíróság elé, mert a lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén, Kézdivásárhely főterén.

Súlyos gyanú merült fel Beke Istvánék ügyében Fotó: Emberi Méltóság Tanácsa

A székely férfiakat ugyanakkor 2016-ban, első fokon felmentették a terrorizmus vádja alól, és csak pirotechnikai eszközökkel elkövetett bűncselekmény miatt ítélték el őket. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt végül 2018-ban marasztalták el jogerősen, akkor viszont már terrorcselekmény miatt. Öt-öt éves börtönbüntetést kaptak, noha értékelhető bizonyítékot nem mutatott fel a vádhatóság, a bíróság titkosított dokumentumokra hivatkozott, amelyet sem a vádlottak, sem a védőik nem ismerhettek meg

– emlékeztetett idősebb Lomnici Zoltán.

Egy a volt főbíró birtokába került dokumentumban, a titkosszolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóban azonban már jóval a jogerős ítélet előtt, még 2016-ban tényként rögzítették: megakadályozták egy tervezett terrorcselekményt, amely „lehetőséget teremtett volna, hogy áldozatok legyenek, és ez interetnikai feszültséghez vezetett volna”. Mint megjegyezte, a székely fiatalokat nem nevesítették az anyagban, de a körülmények alapján az látszik, a Beke–Szőcs-ügyről van szó.

A jelentés szerint a »magyar szélsőségesek« a cselekményt Románia nemzeti ünnepére időzítették volna, ami szintén egyértelműen ezt bizonyítja

– hangsúlyozta idősebb Lomnici Zoltán.

A dolog innen válik igazán érdekessé, mert az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke arról számolt be, hogy akkoriban a román titkosszolgálat költségvetése egyik évről a másikra jelentősen csökkent. – A terrorizmus elleni harchoz éppen ezért uniós támogatást igényeltek, a forrás elköltésének igazolásához viszont eredmények kellettek. A titkosszolgálatnak így érdeke fűződhetett ahhoz, hogy az erdélyi magyarság megfélemlítését is célzó koncepciós eljárás számukra eredményesen fejeződjön be, ami meg is történt 2018-ban – emelte ki idősebb Lomnici Zoltán.

Borítókép: Szőcs Zoltánt korábban kitüntette az Emberi Méltóság Tanácsa (Fotó: Emberi Méltóság Tanácsa)