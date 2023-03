Mossa kezeit a román külügyminiszter a kitiltási ügyben

Kitérő választ adott a kitiltási ügyben Kulcsár-Terza Józsefnek, a román képviselőház tagjának hivatalos kérdésére a román külügyminiszter – erről tájékoztatta lapunkat idősebb Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke. Bogdan Aurescu válaszlevelében a székely politikusnak azt írta: mivel emberi jogi kérdésekről van szó, nem az ő tárcájának hatáskörébe tartozik az ügy. Idősebb Lomnici Zoltán emlékeztetett az ügy előzményeire, amely szerint közel egy éve már, hogy a román kormányzópárt képviseletében Mirela Adomicai (PSD), a képviselőház tagja Bogdan Aurescu külügyminiszternél megindította azt a kitiltási eljárást, amelynek eredménye a mai napig nem ismert.

Emiatt indult a kitiltási ügy: Szőcs Zoltán átveszi a díjat idősebb Lomnici Zoltántól Fotó: Emberi Méltóság Tanácsa





Most a belügyminiszterhez fordulnak

Az eljárás megindításánál Mirela Adomicai arra hivatkozott, hogy a volt főbíró és Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke nem sokkal korábban kitüntette a szabadlábra helyezett Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, akiket terrorizmus vádjával elítélt a román bíróság.

Mivel hivatalos értesítés ilyen ügyekben nincs, Kulcsár-Terza József ezért Bogdan Aurescu külügyminiszterhez fordult, hogy megtudja: idősebb Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét valóban kitiltották-e Romániából. Erre a kérdésre azonban nem kaptak választ.

– Bogdan Aurescu úgy tesz, mintha nem is tudna az egészről, pedig az eljárást nála indította meg a román kormányzó párt, és a román nyelvű sajtó is folyamatosan beszámolt az eseményekről. Nem adjuk azonban fel, és Kulcsár-Terza József most a román belügyminiszterhez fordul kérdésével, mivel az eljárás lefolytatása érdekében feltehetőleg hozzá tették át az ügyet – mutatott rá a volt főbíró.



Államtitkot sérthettek



Idősebb Lomnici Zoltán lapunk kérdésére úgy fogalmazott, hogy Romániában csak az időt húzzák a kitiltási ügyükben. Szavai szerint ennek az az oka, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságán folyik egy eljárás, amelyben érdemben vizsgálják, hogy a két székely férfi büntetőügyénél betartották-e az Emberi Jogok Európai Egyezményét. – Az időhúzást igazolja, hogy sem a román parlament elnöke, sem a román legfőbb ügyész hónapok óta nem válaszol a beadványainkra, illetve feljelentésünkre – tette hozzá.

A kitiltási ügynek van egy másik, nagyon fontos szála. Amikor ugyanis tavaly májusban Mirela Adomicai idősebb Lomnici Zoltán és Tóth Kálmán kitiltását kezdeményezte a román külügyminiszternél, akkor a hivatalos levelében a részleges titkosítás ellenére azt állította, hogy a két székely elítélt egy gázvezetéket kísérelt meg felrobbantani a román nemzeti ünnepen Gyulafehérváron. Ez azonban új információ volt, ami sem a vádiratban, sem a büntetőeljárás anyagában nem szerepelt.

– Emiatt felmerült a gyanú, hogy súlyos jogsértés történhetett, vagyis Mirela Adomicai olyan információkat hozhatott nyilvánosságra, amelyekhez eleve hozzá sem juthatott volna. Így nemcsak a román parlamenti képviselő követhetett el bűncselekményt, hanem az is, akitől a titkos információkat megkapta – hangsúlyozta idősebb Lomnici.



Hallgatnak a kitiltási ügyben



Ezzel kapcsolatban a volt főbíró és Kulcsár-Terza József először közös levélben Marcel Ciolacuhoz, a román képviselőház elnökéhez fordult, de választ nem kaptak. Ezután tavaly szeptemberben Gabriela Scutea román legfőbb ügyésznél kezdeményezték az ügy kivizsgálását, de beadványukra nem érkezett válasz. Sem a panaszra, amit januárban nyújtottak be.

Idősebb Lomnici Zoltán kiemelte: az erdélyi magyarság jogvédelme érdekében továbbra is együttműködnek Kulcsár-Terza Józseffel. Utóbbi a hét folyamán találkozik Csíkszentmárton polgármesterével, mivel a Bákó megyei prefektúra bejelentette, hogy nem hajlandó részt venni az úzvölgyi katonai temető ügyében született kedvező ítélet végrehajtásában.

Kulcsár-Terza és idősebb Lomnici jogi segítséget ajánl fel az érintetteknek.

Borítókép: idősebb Lomnici Zoltán még mindig nem tudhatta meg, hogy kitiltották-e már Romániából (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)