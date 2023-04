Koponyákra és medencecsontra bukkantak a lakásfelújítók a parketta alatt

Én már 28 éve itt lakom. A szomszéd néni több mint nyolcvanéves volt, tőle először a fia, majd az unokája örökölte a lakást. Most a dédunokájáé lesz az a lakás, ezért is újítják fel. Már a néni is úgy lakott itt, hogy a parketta le volt rakva, és azóta nem szedték fel tudtommal, csak most