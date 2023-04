A rendezvényt meglátogatta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is, aki az amatőr kategória díjait adta át a győzteseknek.

– A miniszter úr már tavaly is eljött hozzánk Szigligetre, a diákolimpiára, akkor és most is dobott néhányat a pétanque-golyókkal – árulta el az elnök asszony, hozzátéve: köszönik mindenkinek a részvételt, a jó meccseket, az új barátságokat, valamint Balassa Dánielnek, Szigliget polgármesterének támogatását, és külön köszönet a sáskai főzőasszonyoknak, akik finom gulyáslevest varázsoltak a résztvevőknek.

A FOGd a golyót jótékonysági roadshow 2. állomása május 7-én Debrecenben, a DEAC Sportcampuson lesz.

Végeredmény

1. kategória – közszférások/amatőrök: bajnokok a Sáskai tűzoltók a Szigligeti röpisek és a Sáskai önkormányzat csapatai előtt. 2. kategória– versenyengedéllyel rendelkezők: bajnokok a Világutazók csapata a Team Lili és a Született kémek csapatai előtt. 3. kategória – 14 éven aluliak: bajnok a BSE csapata Nemesgulács 2. és Sárvár 1. csapata előtt.

