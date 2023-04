Szegényekkel, hajléktalanokkal és menekültekkel találkozik a szentatya

Rövidesen, délelőtt 10 óra 15 perckor, a budapesti Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet templomban több száz nehéz sorsú emberrel, szegényekkel, hajléktalanokkal, menekültekkel és a magyarországi kisebbségek tagjaival találkozik a szentatya. Ők jellemzően valamely Katolikus Karitász által fenntartott vagy más egyházi intézményben, esetleg azok látókörében élnek, vagy onnan kapnak segítséget. Ferenc pápa találkozhat majd olyan munkatársakkal is, akik a Katolikus Karitász különböző intézményeiben a rászorulókkal foglalkoznak, velük törődnek.

Kampfmüller Sándor atya, a budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia kormányzója elmondta: nagyon várják a szentatyát. Fotó: Kurucz Árpád

Beszédet mond a szentatya

A várhatóan körülbelül egyórás eseményen Spányi Antal székesfehérvári püspök, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia karitatív és szociális ügyekkel megbízott vezetője, a Katolikus Karitász püspök elnöke mond köszöntőt, majd Ferenc pápa beszél a jelen levőkhöz. A tervek szerint a szentatyát egy menekült család is köszönti majd, ők rövid műsorral is készülnek, emellett többen is tanúságot tesznek a hitükről Ferenc pápa előtt. A rendezvényen szentmise nem lesz, de közös imádság, liturgikus és dicsőítő éneklés igen, és a hívek a végén pápai áldást kapnak. Kampfmüller Sándor korábban lapunknak elmondta: a helyi egyházközség már nagyon várja a szentatyával való találkozást.

A görögkatolikusokhoz is ellátogat

Innen a szentatya átmegy a szintén a Rózsák terei Istenszülő-oltalma templomba, ahol a görögkatolikus egyház képviselői és a hívek fogadják. A templom 1875 és 1880 között Czigler Győző tervei alapján készült, majd 1904-ben került a görögkatolikus hívekhez, akik ezt követően igyekeztek bizánci jelleget kölcsönözni neki. A templombelső festésére 1932-ben Petrasovszky Emmánuelt és Takács István festőművészt kérték fel. Az oltárképet, az ikonosztázion két alapképét, valamint az utolsó vacsora ábrázolását Roskovics Ignác készítette. Az épület a II. világháborúban kisebb sérüléseket szenvedett, amelyeket fokozatosan kijavítottak. A templomban vasárnaponként a zsolozsmák mellett hat liturgiát is végeznek, arab és ószláv nyelvű szertartásokba is be lehet kapcsolódni.

A görögkatolikusok is készülnek Ferenc pápa fogadására. Fotó: Teknős Miklós

Karitatív szolgálat

A Magyar Katolikus Egyháznál a karitatív szolgálat kiemelt célcsoportjai a fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű emberek. Számos, egyházi fenntartású vagy egyházi támogatású intézményben dolgoznak, élnek fiatalok, idősebbek egyaránt. A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezetet 13 helyen működtet támogató szolgálatot, 4 helyen szakellátási intézményt. A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász Szent Kristóf Háza fogyatékkal élők nappali intézménye 25 halmozottan sérült ember számára nyújt segítséget. Pátyon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működtet bentlakásos idősek otthonát. Az intézményben értelmi fogyatékkal élő embereket fogadó lakóotthon működik. Szintén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti a fogyatékossággal élő emberek gödi otthonát.

A Katolikus Szeretetszolgálat működtetésében az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonban súlyos értelmi, illetve halmozottan fogyatékos felnőttekről gondoskodnak.

A piarista rend a Kilátó Központot működteti, amelynek célja, hogy elsősorban fogyatékos és sajátos nevelési igényű gyerekeknek, fiataloknak segítsen. A ferencesek az autista gyermekek számára egyedülálló módon létrehoztak egy komplex intézményt, a gyöngyösi Autista Segítő Központot.

