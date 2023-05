A személyi biztosítás során napjainkban olyan algoritmusok alapján működő berendezéseket is alkalmaznak, amelyek a tömeget figyelve elemzi az egyes emberek testmozgását, testbeszédét, a támadásra készülődő személyt ugyanis már a testmozgása is elárulhatja. Ugyancsak alkalmaznak arcfelismerő algoritmusokat, ami a terroristákat azonosíthatja.

A Kossuth téri szentmisére pápamobillal érkező szentatyát gyalogosan kísérték a testőrei. (Fotó: Bach Máté)

„Kijelenthető hogy ez a mostani pápamobilozás is bővelkedik azokban a személyes gesztusokban, eseményekben, amiket megszoktunk Ferenc pápától, tehát nem körbemegy az előre megtervezett útvonalon, hanem többször megállítja a pápamobilt. Én úgy látom, hogy ezekben a pillanatokban is egy kisgyermeket adtak oda Ferenc pápa ölébe (…) és közben mosolyog a katolikus egyházfő, megható pillanatok ezek itt, a Kossuth téren” – mondta a közmédia tudósítója a Kossuth téri szentmisére érkező szentatyáról.

A Kossuth téri VIP-tribünről készült fotón jól látszik, ahogy a testőrök körbefogták a miniszterelnök előtt elhajtó pápamobilt (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Amikor a szentatya személyi védelméről beszélünk, ki kell emelnünk a TEK és a vatikáni és a magyar titkosszolgálatok felderítőit is, akik a háttérből segítették a testőrök munkáját. A tömegben is ott voltak, és folyamatos kapcsolatban álltak a pápát közvetlen közelről védő testőrökkel fülhallgatón keresztül. Az értékelő-elemzők pedig már a pápalátogatást megelőző hónapokban és a látogatás alatt is folyamatosan elemezték a biztonsági helyzetet, hogy megelőzzenek egy esetleges támadást.

A pápát körbevevő testőrök fülében ott a „füles” (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A vatikáni és a magyar testőrök, a titkosszolgálatok mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársait is meg kell említenünk. Ők biztosították a magyar hivatásos állomány nyugodt munkájához a hátteret, mivel az egyik alapfeladatuk, hogy megvédjék a hivatásos állományt és családtagjaikat bármilyen fenyegetéstől, esetleges támadástól.

Ugyancsak ki kell emelni a pápalátogatás biztosításában részt vevő egyenruhás és civil rendőröket, valamint a polgárőrök, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat, illetve a karitatív szervezetek munkatársait, akik összehangoltan, jól szervezetten, zökkenőmentesen bonyolították le az eseményt.

Borítókép: A testőrök folyamatosan őszentsége közelében tartózkodtak (Fotó: Kurucz Árpád)