Kiemelt készültségben a pápalátogatás alatt a TEK, a rendőrség és a titkosszolgálatok

A látogatás teljes időszaka alatt mesterlövészek dolgoznak majd, ahogy a rendőrség légi rendészete is jelen lesz, és a helikoptereket is gyakrabban lehet majd látni. Mindemellett drónok hada figyeli az érintett térségeket. A belváros és a kiemelt helyszínek, így a bazilika vagy a Kossuth tér felett egyébként is repülési tilalom van érvényben, drónt sem lehet röptetni. A rendőrség ezúttal is földre kényszerít vagy megsemmisít minden idegen drónt.

A pápalátogatás tömeghelyszíneit, mint például a Kossuth teret, illetve a bazilika előtti Szent István teret csak többszöri átvizsgálás után lehet majd megközelíteni.