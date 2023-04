Az üres sír mindannyiunk számára a feltámadást jelképezi

A nagyhét kiemelt időszak a katolikus egyházban, ekkor vesszük sorra hitünk, megváltásunk nagyon fontos titkait – mondta el lapunknak a budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia kormányzója. Kampfmüller Sándor atya, aki vezető kórházlelkészként is szolgál, kiemelte: másként éli át az ünnepet a templomi közösség, és megint másként hat a húsvéti csoda a betegekre. – A kórházakban gyógyuló betegek az ünnepek alatt a legkisebb gesztusnak is nagyon örülnek. Nagyra értékelik az áldoztatást, a közös imát, egy-egy áldást, de még azt is megköszönik, ha meghallgatjuk őket – fejtette ki a plébános, aki a betegek között szolgálva felemelő pillanatokat él át.

Kampfmüller Sándor atya szerint mindenkire nagy hatással van az üres sír. Fotó: Kurucz Árpád

Kampfmüller Sándor atya beszélt arról is, hogy a világ zajai nagyban befolyásolják az elcsendesedést. Szavai szerint az orosz–ukrán háború, az energiaválság, az, hogy miként tud egy édesapa gondoskodni a családjáról vagy éppen a pap a plébániájáról, mind-mind elvonja a figyelmet.

Minden, ami az embert meg tudja zavarni, ami számára stresszt, feszültséget okoz, az rossz hatással van az elcsendesedésre, megnehezíti, hogy egy hívő elmélyülten imádkozzon és párbeszédet folytasson az Istennel. Ezzel együtt jó lenne, ha a felmerülő gondok, bajok ellenére megpróbálnánk az idei húsvétkor még inkább az Úrra figyelni, és odafordulni hozzá

– hangsúlyozta Kampfmüller Sándor. A katolikus pap ugyanakkor kitért arra, hogy egy nehézség nem szükségszerűen rossz és káros, mert ráirányíthatja az ember figyelmét az Istenre. – Az egyházmegyében a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség szervezte a covidos betegek lelki szolgálatát, és a koronavírus-járvány alatt azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok ember megtalálta az utat az Úrhoz, vagy még inkább istenhívő lett. Egy háború pedig még jobban rá tud világítani arra, hogy mi a különbség a normális és az abnormális között. S ez az időszak megtanít arra is, hogy a megszokott normálisért hálát kell adnunk. Örülnünk kell annak, hogy van betevő falatunk, tudunk gondoskodni a szeretteinkről, családtagjainkról vagy éppen a ránk bízottakról. S hálásnak kell lennünk azért is, hogy itt béke van, és nem kell fegyvert ragadnia senkinek – mutatott rá.

Noha a feltámadási szentmise szombaton este, éjszaka lesz, a plébániai kormányzó már most sokat gondol a prédikációra, amelyet elmond majd a szertartáson. Mint kifejtette, amikor a Szentföldön a Szent Sír-bazilikában járt, nagy hatással volt rá a szent sír üressége.

– Az ember mindig szeretne valamit látni, megfogni, megtapasztalni, és nagypénteken láthatjuk is a halva fekvő Krisztust a szent sírban. Aztán amikor szombat este a feltámadási misén a hívek az üres sírral találkoznak, az mindenkire nagy hatással van. Az ugyanis azt jelzi mindannyiunk számára, hogy van feltámadás. Nagyon fontos, hogy a feltámadás fényére gondolva készüljünk a húsvétra, így nézzük az életünket és olvassuk az evangéliumokat. Erre a prédikációmban most is igyekszem felhívni a figyelmet – emelte ki Kampfmüller Sándor.

A katolikus plébános szerint még egy keresztény ember számára is nagyon nehéz felfogni a húsvéti csoda lényegét, de hittel lehet felelni arra, hogy Jézus Krisztus értünk szenvedett, meghalt, és harmadnapra feltámadt. Így a feltámadással nyeri el az értelmét és csúcspontját a megváltásunk műve.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébánia kormányzója kérdésre beszélt arról is, hogy a helyi egyházközség nagyon várja már a szentatyával való találkozást. Mint azt megírtuk, Ferenc pápa április 29-én délelőtt a Rózsák terei templomban találkozik majd a szegényekkel, rászorulókkal, hajléktalanokkal és menekültekkel.

A szentatya nem a plébániát látogatja meg, hanem az ország minden tájáról érkező meghívott vendégekkel találkozik a templomunkban, ilyen értelemben itt egy pici Magyarország gyűlik majd össze. A helyi közösség azonban nagyon készül az eseményre, elsősorban azzal, hogy rendbe teszi, kicsinosítja a templomot, emellett természetesen imádkozunk is Ferenc pápa látogatásáért. S aztán az esemény napján a helyi egyházközség tagjai önkéntesekként fogadják majd a vendégeket, és aktívan segítenek a rendezvény lebonyolításában

– hívta fel a figyelmet Kampfmüller Sándor. A katolikus atya hozzátette, hogy ez az esemény hatalmas energiákat adhat majd a helyi közösségnek, és a találkozás örömét, a közös élményt mindenki elviszi majd a saját családjába.