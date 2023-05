Hallgat a pedagógusokra a kormány

Horváth Péter az áthelyezésről kijelentette, hogy a munkáltató egy tankerületen belül áthelyezheti akár egy tanítási évre is a pedagógust. Emlékeztetett: vannak olyan tankerületek, amelyekben területi okok miatt két intézmény nagyon messze eshet egymástól, ez akár több mint egy óra utazást jelenthet. Mint ismertette, az aktuális tervezet szerint csak egy járáson belül lehet a pedagógust áthelyezni, az NKP viszont azt is szeretné, ha megszabnák az utazási idő maximális hosszát.

Azt is elfogadták, hogy ha egy tanítási évben elmaradnak órák vagy tanítási napok esnek ki, akkor sor kerülhet hosszabbításra, bár azt kérték, hogy azokban az intézménytípusokban, ahol megoldható a digitális oktatás, inkább ezzel az eszközzel éljen a miniszter.

Az NPK elnöke tudatta, hogy a kormány elállt attól a nagy vitát kiváltó, a pedagógusok ellenőrzésére vonatkozó tervezettől, amelynek értelmében a munkáltató a pedagógus saját tulajdonú gépébe is betekinthetne.

Beszámolt arról is, hogy tisztázták: június 1-jével mindenkinek megváltozik a jogviszonya, így közalkalmazottból köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerül át.

A munkáltatónak két hete van arra, hogy intézze a dokumentumokat és értesítse erről a munkavállalókat. Ezt követően a munkavállaló kap öt napot, hogy eldöntse, elfogadja-e az új feltételeket. Ha nem fogadja el, a felmentés a régi közalkalmazotti törvény szerint történik – tájékoztatott az elnök.

Horváth Péter elárulta azt is, hogy sokkal rövidebb lehet a próbaidő és a felmondási idő, mint az előzetes tervezetben volt, bár abban még van egy kis vita, hogy a beigazolódott fegyelmi vétségnél a tervezet szerint akár húszszázalékos bércsökkentés is lehetséges. – Mi azt javasoltuk, hogy a bért ne lehessen csökkenteni, viszont ha valaki pozitív eltérítést kapott, akkor azt meg lehessen vonni – mondta. – A laboráns és a rendszergazda is státusba kerül, és az is a mai kor követelményeinek megfelelő változás lesz, hogy az ügyfélkaput teszik olyan fórummá, ahol a munkavállalók megkaphatják a hivatalos értesítéseket – zárta szavait az NPK elnöke.