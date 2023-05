Köves Slomó visszavágott a fröcsögő Heisler Andrásnak

Egy indulattal megírt, gyűlölettel teli szövegnek nevezte Heisler András vasárnap esti Facebook-bejegyzését Köves Slomó az Indexen, amelyben véleménye szerint a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) leköszönő elnöke több dolgot elhallgat, néhány ponton pedig hazudik.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija rámutatott: Heisler tízéves regnálása alatt a szövetség útja éles kanyart vett. „A 2013-ban megválasztott Heisler András úgy döntött, hogy a vallási élet egyre több területén vezető pozícióba került EMIH-hel szemben, neki a zsidók közéleti-politikai »képviseletének« státuszát kell erősíteni.”

Ezt pedig úgy gondolta megvalósítani, hogy a Mazsihisz kilép a szoros értelemben vett egyházi szerepkörből, és – tekintettel a zsidó származású magyarok jelentős részének preferenciáira – baloldali és liberális irányultságú politikai aktivitásba menekül. Legitimációt és társadalmi támogatottságot azzal szerez magának, hogy »az antiszemitizmus elleni küzdelem« jegyében minél többször konfrontálódik a jobboldali magyar kormánnyal, a zsidó közéletet pedig a NER-hez való viszonyulás mentén polarizálva próbálja az EMIH-et lejáratni

– részletezte véleménycikkében a rabbi. Köves Slomó szerint azonban Heisler elszámolta magát, mert bár való igaz, hogy az ellenzéki politikai akciókra, a kormány és a NER kritikájára van kereslet egy közéleti kérdésekre érzékeny közösségben, azonban ezzel érezhetően szűkítette a vallási életre vágyók körét a Mazsihisz táborában. Heisler saját bevallása szerint a Mazsihisz zsinagógai élete – néhány példamutató kivételtől eltekintve – teljesen leépült. Ma már ott tartunk, hogy a heti rendszerességgel működő zsinagógák nagyobb része az EMIH-hez tartozik. Közösségi, oktatási és vallási programok tekintetében az EMIH régen maga mögött hagyta Heisleréket. Ráadásul társadalmi súlyát és érdekérvényesítő képességét tekintve sem látszik a Mazsihisz erősödni – fejtette ki, majd Heisler András bejegyzésének állításait kezdte cáfolni.

Mint írta,

a Mazsihisz távozó elnöke hazudik, amikor azt állítja, hogy az EMIH rabol, számlákat zárol, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) központját, a Kazinczy utcai zsinagógát rendőrségi erővel foglalja el. Hazudik, amikor a MAOIH elnökválasztásával – ami a belviszályok egyik fő oka – összefüggő bizonytalan helyzet lezárását a jelenlegi magyar kormánnyal kapcsolatos averzióiba csomagolva úgy akarja láttatni, mintha egy politikai döntés lenne a háttérben.

Kiemelte azt is: senki sem gondolhatja komolyan, hogy „őseink örökségét” éppen az EMIH veszélyeztetné, ahogy azt is nehéz elképzelni, hogy „diaszpóránk lassú széthullásának” oka az EMIH elkötelezett közösségépítése lenne. A rabbi szerint Heisler szövege félelemkeltő, félelemre való hivatkozása hamis és elfogadhatatlan. Az EMIH lelkiismeretes rabbijait, rebbecentjeit egy Isten létében – saját bevallása szerint – bizonytalan világi személyiség próbálja Budaházyval összemosni, aki maga a minap kedélyesen töltött el egy közös széderestét a zsidólistázó Gyöngyösivel.

Heisler Úr! Lehetséges, hogy valójában maga fél? Fél attól, hogy kiderül, mekkora a felelőssége az elnöksége alatt szétvert, polarizált, vallási életében megtizedelt neológia helyzete miatt, amelynek romjait most maga után hagyja?

– zárta szavait Köves Slomó.

Miként lapunk is megírta, hamarosan lejár a mandátuma, így távozik a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) éléről Heisler András. A Mazsihisz elnöke – aki tíz évig töltötte be a posztot – a közösségi oldalán megosztott írásában reagált az elmúlt hetek eseményeire, a zsidó hitközségek közötti belviszályára. Az írás egy pontján Budaházy György szabadulása kapcsán Heisler András Orbán Viktor miniszterelnököt is megpróbálta azzal vádolni, hogy már nem alkalmaz zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben. „Az orbáni zéró toleranciának vége. Budaházy már szabad! A kormány mesterségesen alapított zsidó szervezeteket erősít a független Mazsihisz-képviselettel szemben” – fogalmazott Heisler.