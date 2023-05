Heisler kínjában úgy védekezik, hogy Orbán Viktort támadja

Hamarosan lejár a mandátuma, így távozik a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) éléről Heisler András. A Mazsihisz elnöke – aki tíz évig töltötte be a posztot – a közösségi oldalán megosztott írásában reagált az elmúlt hetek eseményeire, a Mazsihisz belviszályára. Az írás egy pontján Budaházy György szabadulása kapcsán Heisler András Orbán Viktor miniszterelnököt is megpróbálta azzal vádolni, hogy már nem alkalmaz zéró toleranciát az antiszemitizmussal szemben.

Az orbáni zéró toleranciának vége. Budaházy már szabad! A kormány mesterségesen alapított zsidó szervezeteket erősít a független Mazsihisz-képviselettel szemben

– fogalmazott Heisler.

Mindez azért is érdekes, mivel Heisler úgy emleget antiszemitizmusveszélyt, hogy alig néhány hete még közösen vacsorázott Gyöngyösi Mártonnal. Miként lapunk is megírta: a zsidó képviselők listázását korábban szorgalmazó Gyöngyösi Márton és Heisler András is részt vett David Pressman amerikai nagykövet széderesti vacsoráján. Heisler András a Mazsihisz.hu érdeklődésére elmondta: egy meghívás az Egyesült Államok nagykövetétől megtiszteltetésnek számít, ezért kötelességének érezte, hogy az invitálást elfogadja, de csak a helyszínen konstatálta, hogy az ültetési rend szerint éppen vele szemben a Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton kapott helyet. Állítása szerint azonban a rendezvény végén odament Gyöngyösihez, és közölte vele: bár a Jobbiktól hetek óta a személyes találkozás kérésével keresik, ő ezekre a megkeresésekre nem válaszolt, és arra kéri Gyöngyösit, hogy válaszra tőle ezután se számítson.

Gyöngyösi Márton személye zsidó körökben különösen nem kívánatos, a Mazsihisz pedig nyolc éve deklarálta: nem kíván a Jobbikkal párbeszédbe bonyolódni, és ez a nyolc évvel ezelőtt meghozott döntés ma is érvényes

– szögezte le.