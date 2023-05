Leszbikus romantika holland támogatással

Mint ismert: a nagy felháborodást kiváltó Meseország mindenkié című genderkiadvány után a Labrisz Leszbikusegyesület 2021-ben leforgatta az első hazai leszbikus-websorozatot is, amellyel elszigeteltségük feloldásában a leszbikus, biszexuális és transznemű nőket akarták segíteni. A sorozat két különböző élethelyzetű leszbikus nő, egy fővárosban élő festő és egy vidéki tanárnő online megismerkedését dolgozta fel, akiknek igazi kihívást jelent az internet és az ott fellelhető társkereső alkalmazások használata. A Második aranykor című hatrészes produkciót romantikus oktatóvideó-sorozatként határozták meg, mondván: a történet segítségével az idősebb korosztály is elsajátítja a digitális eszközök használatát, amelynek köszönhetően az interneten való ismerkedés és közösségkeresés is egyszerűbbé válhat.