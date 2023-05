Rendőröket küldtek a Pesti Srácok újságírójára

Rendőrautók jelentek meg az újságíró háza előtt hajnalban, amiért – szerinte – a legutóbbi tárgyalásán nem jelent meg – számolt be hivatalos közösségi oldalán Füssy Angéla.

Végül nem történt semmi, mert, mint fogalmazott:

„normális, emberséges rendőreink vannak, akik ismernek és tudják, hogy az oknyomozó munkám miatt vegzálnak”.

Állítása szerint még meg is fenyegették. „A bírónő telefonon történt bejelentkezésemre azzal is megfenyegetett, hogy ha nem küldök írásos igazolást, miszerint az óvodai anyák napi ünnepély miatt nem tudtam felmenni a tárgyalásra, még elfogató parancsot is kiadat ellenem” – fogalmazott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)