Szijjártó Péter: Magyarország jövőjéről kizárólag a magyarok dönthetnek

– Világos nemzetközi szerződések rendelkeznek arról, hogy a kőolajat milyen módon kell átszállítani Ukrajnán, ha ez ellehetetlenül, akkor fizikailag lesz lehetetlen Magyarország kőolajellátásnak biztosítása, mivel a Horvátország felőli kőolajvezeték kapacitása sokkal alacsonyabb, mint Magyarország, Szlovákia és részben Csehország összes kőolajigénye – mutatott rá a miniszter.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban kitért arra is, hogy Horvátország – kihasználva a háborús helyzetet – gátlástalanul az európai piaci mérték sokszorosára emelte a tranzitdíjat, és ugyanígy tett Ukrajna is. – A magyarok már így is nagyon magas árat fizettek egy olyan háborúért, ami nem az ő háborújuk, és a kirobbanásához semmi közük, így jogos elvárás lenne, hogy a továbbiakban ne a magyar emberekkel akarják megfizettetni ennek a háborúnak a még magasabb árát – szögezte le.

A tárcavezető Ukrajna európai uniós csatlakozásáról úgy nyilatkozott, Magyarország csak akkor adja támogatását, ha látja, hogy érvényesülnek azok a garanciák, amelyek a magyar nemzeti közösség jogainak biztosításáról szólnak, azaz ha a kárpátaljai magyar közösség visszakapja azokat a jogait, amikkel már rendelkezett.

Szijjártó Péter elfogadhatatlannak és botrányosnak nevezte, hogy Ukrajna feltette az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájára, és kijelentette, hogy az OTP minden szabályt betart a működése során. – Hétfőn várhatóan óriási vita lesz Brüsszelben a külügyek tanácsában és óriási nyomást helyeznek majd Magyarországra, hogy a következő szankciós csomag egyeztetéseikor, valamint az európai békekeret megemelésének érdekében ne támassza feltételül az OTP levételét a listáról – jegyezte meg.

