Az OTP és Szijjártó Péter szerint is megdöbbentő, amiért a háború nemzetközi szponzorának nyilvánították a pénzintézetet

1. „Az OTP Bank fontos szerepet tölt be Oroszország nemzetgazdasága szempontjából” – érvelt az NAZK, azonban ezzel szemben a vállalat szerint „a valóság az, hogy az OTP Bank Oroszországban 0,17% piaci részesedéssel rendelkezik, azaz a súlya az orosz bankpiacon nem éri el a két ezreléket. Az NAZK listájára az OTP-nél lényegesen nagyobb helyi jelenléttel rendelkező nemzetközi bankok és egyéb vállalatok nem kerültek fel, ami önmagában megkérdőjelezi a listára kerülésről szóló döntés hitelességét”.

2. „Az OTP Bank Ukrajna megszállt területein (Donbassz, Krím) folytat tevékenységet” – így az NAZK, amelyre azzal reagált a vállalat, hogy „ezzel szemben az igazság az, hogy az OTP Csoport egyik tagja sem folytat semmilyen tevékenységet Ukrajna azon területein, amelyeket az Orosz Föderáció megszállás alatt tart. Az OTP Csoport minden piacán a helyi és nemzetközi jogszabályok teljes betartásával működik, beleértve a szankciós előírásokat is. Ennek megfelelően 2014-ben is szabályszerűen és haladéktalanul megszüntette valamennyi tevékenységét a megszállt területeken. Az NAZK döntésének téves indoklása onnan származhat, hogy Oroszországban is van Donyeck nevű település, ahol valóban a közelmúltig volt (a nemzetközti szankcióknak megfelelően) működő OTP Bank-fiók – az OTP-t feljelentő Olekszandr Dubinszki úr feltehetően ezt keverte össze az ukrajnai Donyeckkel”.

3. „Az OTP Bank „kedvezményes hitelt” biztosít az orosz hadsereg tagjainak” – legalábbis az NAZK szerint, amelyre az OTP azzal érvelt, hogy „ezzel szemben a tények azt mutatják, hogy az Orosz Föderáció törvényben írja elő (106-FZ) valamennyi pénzügyi szolgáltatónak, hogy azok számára, akik részt vesznek a „különleges katonai művelet”-ben, 2023. december 31-ig mentesülnie kell a hiteltörlesztés és kamatfizetés alól. A határidő után a törlesztés folytatódik.

Az OTP Bank sem kedvezményesen, sem máshogy nem nyújt új hitelt az Orosz Föderáció fegyveres állományának tagjai számára” – hangsúlyozták.

4. „Az OTP Bank elismerte a Luhanszki és a Donyecki » népköztársaság « létezését” – így az ügynökség, amit egyenesen tagad a cégcsoport, szó szerint az alábbiakban:

„Ezzel szemben a valóság az, hogy az OTP Bank – összhangban az EU és azon belül Magyarország hozzáállásával – soha, semmilyen formában nem ismerte el ezeknek a területeknek az önállóságát” – fogalmazott az OTP Csoport, majd kiemelték, hogy a fenti érvek alapján tehát egyértelmű, hogy

az OTP Bank szerepeltetése a „háború szponzoraként” teljességgel méltatlan, és arra fognak törekedni, hogy erről meggyőzzék az ukrán illetékeseket is.

A történet egyébként itt még nem teljesen ér a végéhez, ugyanis Szijjártó Péter a közleményében a háború okozta élelmezési válságra is kitért. Kiemelte, hogy a közép-európai államok az afrikai és közel-keleti országok ellátásának céljából úgynevezett szolidaritási útvonalakat nyitottak az ukrán gabona számára.