Összeütközött két vonat Dél-Csehországban, rengeteg a sérült + videó

Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze csütörtökön reggel Dél-Csehországban, a balesetben több mint negyven személy megsérült – közölte Petra Kafková, a dél-csehországi mentőszolgálat szóvivője.

Frontálisan ütközött két vonat Fotó: Sprava Zelenic

A Plzen és Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze eddig ismeretlen okokból – mondta el Martin Kavka, a Cseh Vasutak szóvivője.

Legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak,

a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők.

A Plzen–Ceské Budejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Podle záchranářů je na místě kolem čtyřiceti zraněných. Českobudějovická nemocnice přijala celkem pět těžce zraněných.



Podrobnosti z místa dodal redaktor ČT Martin Štěpánek: pic.twitter.com/Wifp4NTRbf — ČT24 (@CT24zive) November 20, 2025 t.co t.co

