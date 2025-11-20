Összeütközött két vonat Dél-Csehországban, rengeteg a sérült + videó

Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze csütörtökön reggel Dél-Csehországban, a balesetben több mint negyven személy megsérült – közölte Petra Kafková, a dél-csehországi mentőszolgálat szóvivője.
A Plzen és Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze eddig ismeretlen okokból – mondta el Martin Kavka, a Cseh Vasutak szóvivője.
Legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak,
a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők.
A Plzen–Ceské Budejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek.
