Váratlan fordulat: kiengedték a szlovákiai vonatkatasztrófában érintett mozdonyvezetőt

A masiniszta figyelmen kívül hagyta a tiltó jelzést, majd amikor látta, hogy elkerülhetetlen az ütközés, kiugrott a mozgó vonatból. A szlovák lapok arról írnak, hogy bár korábban letartóztatták a vonatbalesetet okozó mozdonyvezetőt, ám rövidesen ki is engedték.

Munkatársunktól
2025. 10. 15. 16:47
Újabb fejlemény történt a Szlovákiában, a magyar határ közelében bekövetkezett vonatbaleset ügyében. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, október 13-án két gyorsvonat ütközött össze Szádalmáson, egy alagút előtt. Az egyik mozdony a piros jelzés ellenére haladt be az egyvágányú szakaszra, ez okozta az ország legnagyobb vonatkatasztrófáját. Az Origo.hu most arról tájékoztat, hogy a szlovák ügyészség büntetőeljárást indított az ügyben, az egyik mozdonyvezetőt pedig letartóztatták, azonban néhány óra elteltével ki is engedték a férfit.

Újabb, meglepő fejlemény a szlovák vonatbaleset ügyében 
Fotó: Vajda János/Bors

A Zólyom–Kassa vonalon közlekedő vonatok balesetében majdnem száz ember sérült meg, hárman a roncsok közé szorultak, ketten válságos állapotban vannak. Bár még tartanak a vizsgálatok, Matus Sutaj-Estok szlovák belügyminiszter már tegnap kijelentette, hogy a katasztrófát emberi mulasztás okozhatta.

Szabadlábon a vonatbaleset okozója

A két szerelvény ugyan nem frontálisan ütközött, de így is kisiklottak. A vétkes masiniszta, amikor látta, hogy elkerülhetetlen az ütközés, kivetette magát a mozgó vonatból. A szabályosan közlekedő mozdony vezetőjének életéért jelenleg is küzdenek a kórházban. Ennek ellenére a vétkesnek tartott kollégája mindössze pár órát töltött a rendőrségen, aztán kiengedték. 

Borítókép: Súlyos vonatbaleset történt a magyar határnál Fotó: Paraméter.sk

