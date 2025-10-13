  • Magyar Nemzet
Megrázó felvételek készültek a délelőtti vasúti katasztrófa helyszínén + videó

A Boon munkatársai a helyszínen jártak annál a tragikus balesetnél, amely hétfő délelőtt történt Szádalmás közelében. Két személyszállító vonat frontálisan ütközött, több ember megsérült, köztük néhányan súlyosan. A mentés órákon át tartott, a hatóságok vizsgálják a körülményeket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 20:20
boon.hu Vajda János
Vérfagyasztó látványt nyújtanak a roncsok Szádalmás közelében, ahol súlyos vonatbaleset történt hétfőn délelőtt – írja a Boon, amely riportot közölt a helyszínről.

Vérfagyasztó látványt nyújtanak a roncsok a vasúti katasztrófa színhelyén (Fotó: Boon/Vajda János)

A helyszíni beszámolók szerint az ütközés ereje rendkívül nagy volt, a szerelvények súlyosan megrongálódtak, és

több ember megsérült, köztük néhányan súlyosan.

A sérülteket mentőautókkal és mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A baleset pontos körülményeit még vizsgálják, de az első információk szerint az egyik vonat nem adta meg az elsőbbséget, amikor egy alagút előtti szakaszra hajtott. A mentés és a helyszínelés nehézkesen zajlott, mivel az esemény után jelentős

forgalmi dugók alakultak ki, amelyek megnehezítették a segélyszolgálatok bejutását a területre.

A hatóságok egyelőre nem zárják ki sem az emberi mulasztás, sem a műszaki hiba lehetőségét.

Szádalmás polgármestere a helyszínen elmondta, hogy a település felkészült a sérültek fogadására, de végül mindenkit közvetlenül kórházba szállítottak. Kiemelte, hogy

azon a vasúti szakaszon különös odafigyelést igényel a közlekedés, mivel ritka módon két vonal egyetlen pályára szűkül,

ami fokozott balesetveszélyt jelent.

A magyar külügyminiszter is reagált az eseményre, telefonon egyeztetett szlovák kollégájával, és felajánlotta a magyar mentőszolgálat segítségét. A külügy tájékoztatása szerint

eddig nem érkezett hír magyar sérültekről,

és magyar állampolgár sem kért segítséget a helyszínről.

A tragikus esemény így nemcsak a szlovák, hanem a magyar közvéleményt is megrázta, hiszen a baleset a határhoz közeli térségben történt, és a körülmények – egy szűk vasúti pálya, a hegyes terep, valamint az alagút közelsége – különösen veszélyes helyzetet teremtettek.

A Boon helyszíni riportját és a balesetről készült fotókat ide kattintva találja.

Borítókép: Súlyos vonatbaleset történt Szádalmásnál (Fotó: Boon/Vajda János)


Zoe

