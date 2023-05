Zsarolás és méltatlan támadás volt az EP-delegáció látogatása

Sokadik alkalommal érkezett Magyarországra a baloldali többségű Európai Parlamentből (EP) egy bizottsági delegáció vizsgálódni. Ahogy arról lapunk beszámolt, május 15–17. között jött hozzánk az EP költségvetési ellenőrző bizottsága, hogy az uniós támogatások felhasználását ellenőrizzék. A küldöttség tagjai látogatásuk során találkoztak – többek között – baloldali újságírókkal, a K-Monitor, a Transparency International, a Magyar Helsinki Bizottság, a Korrupciókutató Központ és a Budapest Institute képviselőivel, valamint Karácsony Gergely baloldali főpolgármesterrel is. Groteszk módon az EP-delegáció tagja volt Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője is, holott új fejlemények láttak napvilágot a Momentum politikusához köthető uniós pályázati pénzek felhasználásával kapcsolatos korrupciós botrányban. Cseh Katalin mellett egy másik magyar tagja is volt a delegációnak a Demokratikus Koalíció politikusa, Rónai Sándor személyében.

Cseh Katalin is tagja volt a hazánkba látogató EP-delegációnak. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szintén a küldöttség tagja volt a zöldpárti Daniel Freund közismerten magyarellenes képviselő is, aki a delegáció munkáját összegző sajtótájékoztatón jelezte: azt szeretnék, hogy az uniós források minél hamarabb eljussanak Magyarországra.

Ugyanakkor Freund nemrég a Twitteren „No EU money” (Nincs EU-s pénz) kijelentéssel kommentálta a magyar kormány három részből álló jelmondatát: „No migration! No gender! No War” (Nem a migrációra! Nem a genderre! Nem a háborúra!)

Emellett a zöldpárti képviselő elismerte, hogy azért jött Magyarországra, hogy ellenőrizze, elvégeztük-e a házi feladatunkat. Erre reagálva Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára leszögezte: „Tisztázzunk valamit, nem vagyunk alsós osztály, nem vagyunk beosztottak és nem vagyunk gyarmat.”

Méltatlan támadások az EP-delegációtól

Monika Hohlmeier, a delegáció vezetője szerdai sajtótájékoztatóján a hazánknak járó EU-s források kapcsán elmondta, hogy Magyarországot alapos és szigorú vizsgálat alá akarják vonni. A brüsszeli küldöttség találkozott Bánki Erikkel, az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnökével is, aki elmondta, hogy a delegáció tévhiteket és méltatlan támadásokat fogalmazott meg. A kormánypárti politikus furcsának nevezte, hogy 2010 óta már harmadszor vizsgálódnak Magyarországon, míg 2010 előtt egyszer sem jöttek hazánkba hasonló okokból, pedig 2006-ban Gyurcsány Ferenc nyíltan bevallotta, hogy hazudtak reggel, éjjel meg este, és a baloldal miniszterelnöke elismerte: meghamisították a költségvetési számokat.

– Az uniós források ügyében a kormány már 2022 novemberében eleget tett a 17 pontos európai bizottsági igénynek, de a bizottság újabb 27 pontos listával állt elő. Nem a magyar kormányon múlik az ügy lezárása

– erről már Vejkey Imre, a parlament igazságügyi bizottságának KDNP-s elnöke beszélt, miután egyeztetett az EP-delegáció tagjaival.

Mérsékelt optimizmusának adott hangot Navracsics Tibor a küldöttséggel való egyeztetése után. A területfejlesztési miniszter szerint érezhető volt, hogy a bizottság tagjai sajnálatos módon nem olvasták azokat a háttéranyagokat, amelyeket korábban elküldött a magyar kormány a delegációnak, s ez is hátrányosan befolyásolta a véleményalkotásukat. Ugyanakkor bízik abban, hogy több kérdésben sikerült legalább árnyalni a bizottság álláspontját vagy eddig kialakított véleményét.

Zsaroló misszió

– Uniós pénzt háborúért cserébe: ez a lényege az EP-delegáció magyarországi látogatásának − értékelte a delegáció tevékenységét Kovács Attila, az Alapjogokért Központ európai uniós kutatási igazgatója sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a vizit egy zsaroló misszió, amit jól mutat, hogy pont akkorra időzítették, amikor Magyarország fontos mérföldkőhöz érkezett az uniós források tárgyalásában.

Az igazgató kiemelte, hogy hosszú ideje érkeznek hasonló delegációk hazánkba, de egy közös bennük: mindig akkor jöttek, amikor Magyarország fontos döntés előtt állt.

Korábban lapunk is foglalkozott azzal, hogy idén február 20–21-én járt hazánkban hasonló testület: akkor a Pegasus-bizottság a baloldalhoz köthető NGO-k tagjaival találkozott. A Pegasus-bizottság tagjaként Magyarországon járt Sophie in ’t Veld, a Renew EP-frakció képviselője – ennek a frakciónak a tagja a momentumos Cseh Katalin –, valamint Gwendoline Delbos-Corfield, közismerten magyargyűlölő politikusok is. Ezt megelőzően 2021 őszén a Delbos-Corfield vezette LIBE- (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi) bizottság jogállamisági kérdésekben akart hazánkban vizsgálódni. Az akkori látogatást követően a magyarellenes politikus hangot adott azon véleményének, hogy szerinte 2018 óta jelentősen romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A LIBE-delegáció főleg a kormánnyal szemben ellenséges, baloldali politikusokkal, balliberális, civilnek mondott szervezetekkel és baloldali médiaszemélyiségekkel találkozott.

Borítókép: Lara Wolters holland EP-képviselő, Monika Hohlmeier német EPP-képviselő, Petri Sarvamaa finn EPP-képviselő, Daniel Freund, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség német képviselője (balról jobbra) a sajtótájékoztatón. (Fotó: Kurucz Árpád)