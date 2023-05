Elszánt magyargyűlölők is vizsgálódtak hazánkban

Sokadik alkalommal érkezik Magyarországra a baloldali többségű Európai Parlamentből (EP) bizottsági delegáció vizsgálódni. Mint ismert, május 15–17. között az EP költségvetési ellenőrző bizottságának delegációja az uniós támogatások felhasználását ellenőrzi hazánkban. Legutóbb nem olyan régen, február 20–21-én járt hazánkban ilyen testület: a Pegasus-bizottság a baloldalhoz köthető NGO-k tagjaival találkozott. A 2021 nyarán kirobbant Pegasus-üggyel a baloldali média a magyar kormányt vette össztűz alá, miután azt állították, hogy az izraeli kémprogrammal a kormány ellenzéki szereplőket figyel meg.

Korábban a közismert magyargyűlölő, Gwendoline Delbos-Corfield is vizsgálódott hazánkban. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az ügyet kivizsgáló bizottság tagjaként Magyarországra érkezett Sophie in ’t Veld, a Renew EP-frakció képviselője – ennek a frakciónak a tagja a momentumos Cseh Katalin –, aki a látogatás végén felszólította a magyar kormányt, hogy gyorsan rendezze a helyzetet, mivel Magyarország az EU része, és be kell tartania a közösség szabályait.

A holland liberális politikus elszánt kritikusa hazánknak, már 2016-ban a kormányt bírálta a szigorú migrációs álláspontért. Akkor a magyarországi kvótanépszavazást támadta párttársaival az Európai Bizottságnál, mondván: az nem fér össze az uniós joggal, s megtéveszti az embereket.

Sophie In ’t Veld egyébként szerepel Soros György egyik szervezetének a „megbízható” EP-képviselőket tartalmazó listáján. In ’t Veld mellett egy másik közismert magyarellenes brüsszeli politikus is tagja volt a Pegasus-bizottságnak: Gwendoline Delbos-Corfield egy budapesti és a brüsszeli önkormányzat által szervezett, Városok a jogállamiságért című konferencián sajtóbeszámolók szerint azt állította: a magyar kormány szervei, a titkosszolgálatok az oroszoknak szivárogtatnak. A francia zöldpárti EP-képviselő később korrigálta kijelentéseit, mert szerinte pontatlanságokat fogalmazott meg. Megjegyzendő, hogy Delbos-Corfield volt annak a hazánkat elítélő EP-jelentésnek is a szerzője, amelyet tavaly szeptemberben fogadott el az Európai Parlament balliberális többsége.