Deutsch Tamás: A baloldal politikai nyomására tartják vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat

Hozzátette, bízik benne, hogy az Európai Bizottság – ha már ez az a testület, amely az unió szerződései felett őrködik – lesz annyi politikai bátorsága, hogy azt az álláspontot, amely szerint az európai baloldal nyomására, politikai okból tartják vissza a fejlesztési pénzeket, nem fogja fenntartani.

Deutsch Tamás szólt arról, hogy az Európai Tanács Általános Ügyek Tanácsa május végén 11. alkalommal tart meghallgatást a 7-es cikkelyes eljárás részeként, de „semmi újat, semmi konkrétat nem mondanak, ám folyamatos lesz a vádaskodás, az előre megfogalmazott ítélet elmondása”.

Május 31-én újra magyar vita lesz az Európai Parlamentben, ugyanazok a magyargyűlölő, nagyon agresszív, hungarofób hangokat megfogalmazó baloldali és néppárti politikusok fognak felállni, majd a magyar dollárbaloldal képviselői is, és mindenféle gyalázatos rágalmakat fogalmaznak meg

– fűzte hozzá.

A politikus jelezte, hogy Magyarországra érkeznek az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának tagjai, azt azonban már előre lehet tudni, mi az a prekoncepció, amelynek jegyében érkeznek: „ők mindenféleképpen korrupciós fantomokat fognak Magyarországon látni, mindenféleképpen azt fogják érzékelni, hogy romokban a jogállamiság”.

Azt fogják tapasztalni, hogy fontos, egységes európai politikai álláspontot igénylő kérdésekben mi, magyarok vagyunk olyan bátrak, élünk azzal az európai jogunkkal, hogy szuverén, önálló magyar álláspontot képviselünk, emiatt le fognak dorongolni – mondta Deutsch Tamás.

A politikus úgy vélekedett, az európai parlamenti szakbizottság képviselői szándékos piszkálódó, provokáló magatartást tanúsítanak, eleve előítéletesen érkeznek Magyarországra.

– Nem kíváncsiak arra, ami itt történik, bármilyen, az ő eredeti álláspontjukat cáfoló tényeket mutatunk is be nekik, ők akkor is az eredeti rágalmazó álláspontjukat fogják megismételni – jegyezte meg. Deutsch Tamás a küldöttség érkezésével összefüggésben leszögezte: