Így próbálja elterelni a figyelmet Karácsony a kampánytámogatási botrányról

Kétségbeesetten próbálja elterelni választási mozgalmának finanszírozási botrányáról a figyelmet Budapest főpolgármestere, aki ma reggel egy Facebook-poszttal jelentkezett. Karácsony Gergely a magyar miniszterelnök Bild, német lapnak adott kétrészes nagyinterjúját próbálta lefordítani:

„Weil wir uns in einem Krieg befinden. Vagyis: háborúban állunk. Ezt mondta a magyar miniszterelnök a német Bildnek nyilatkozva” – csillogtatta meg ezúttal hiányos német nyelvtudását Facebook-oldalán Karácsony Gergely, aki azt is megjegyezte, hogy Putyin szerinte igenis háborús bűnös.

A főpolgármester Bild-interjúból való idézése azonban pontatlan, a német befinden sich (=van valahol) igével gyűlt meg a baja, amit a németben egyeztetni kell számban és személyben az alannyal. Erre Deák Dániel is felhívta a figyelmét, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy kommentben próbálta kisegíteni Karácsony hiányos nyelvtudását:

Magyar nyelven ezt mondta a miniszterelnök a Bildnek:

„Ön szerint Putyin háborús bűnös?

Nem, szerintem nem az.

Miért nem?

Mert háború van. A háborús bűnökről a háború után beszélhetünk.”

Deák Dániel ugyanakkor emlékeztette is a főpolgármestert, hogy nyelvtudás nélküli fordítgatás helyett inkább a „mikroadományokkal” kapcsolatban adjon választ.

Nagyon próbálkozik elterelni a figyelmet az 500 millió forintnyi készpénzről, ami egyszer csak felbukkant az Ön mozgalmában. Ugye nem képzeli, hogy bárki elhiszi, hogy adományládákban gyűjtöttek össze félmilliárd forintot euróban és angol fontban. Olyan adományládákban, amelyeket senki sem látott. Inkább ezekre válaszoljon, ne nyelvtudás nélkül fordítgasson szövegeket, mert az nem lesz túl sikeres…

Deutsch Tamás szerint pedig a főpolgármester mozgalmának új neve is kiderült a napokban. – A baloldal guruló dollárok botrányának új információi alapján Karácsony Gergely mozgalmának a neve helyesen 506 Mozgalom – írta az EP-képviselő.

A baloldalon is kiakadtak Karácsony kamuzása miatt

Az adományládás történet miatt egyre többen emelnek szót a baloldalon, Karácsony Gergely bejegyzésére Schiffer András ügyvéd, az LMP egykori alapítója és társelnöke azt írta: „Ha ma Magyarországon többszázmilliós mikroadományt euróban össze lehet kalapozni az emberektől, akkor alighanem új értelmet nyer a megélhetési válság.”

A „mikroadományok” miatt Ceglédi Zoltán politológus, az SZDSZ és Donáth Anna volt tanácsadója is aggodalmát fejezte ki tegnap, szintén a Facebookon reagálva: „Bő két éve (!) kezdtem el arról beszélni, hogy a 99 Mozgalom nagyon problémás, átláthatatlan és alkalmatlan alibiszervezet, vissza fog ütni. Természetesen az ellenzéki nyilvánosság ezen is csak göcögött, hőbörgött, hogy nem értem én a belvárosi magas tudományt, hát nagyon is jó, nagyon is kell a 99 Mozgalom … Nem is titkolom, van bennem némi káröröm, azt látva, hogy most meg hogyan szaladnak az ellenzéki prominensek a kamera elől, hogyan térnek ki és tagadnak, ó, hát ők azt se tudják, mi ez a 99 izé, ők most először találkoznak ezzel a dologgal, hát fogalmuk sincs. Ezt főztétek, egyétek csak meg.”

Dévényi István újságíró pedig korábban azt írta: