Önmagát hazudtolta meg az akkugyárakat bíráló baloldali sajtó

A hisztériakeltésből a baloldali pártok is igyekeznek politikai tőkét kovácsolni. Például az LMP és a Momentum is megtámadta a Debrecenben megépíteni tervezett CATL-akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét a Debreceni Törvényszéken. A szivárványkoalíció pártjai népszavazási kezdeményezésekkel is igyekeznek megakadályozni a gyárak létrejöttét: míg a Győrben tervezett akkumulátorgyár megvalósulásának elkaszálását célzó népszavazási kezdeményezés élére az MSZP állt, addig az LMP a fővárosban kezdett aláírásgyűjtésbe.