A franciák felépítették az ország első akkumulátorgyárát

Dollármilliárdok a hatalmas akkumulátorgyár felépítéséhez

A kanadai kormány és a Volkswagen autógyártó pénteken megállapodott, hogy több mint húszmilliárd kanadai dollárt (5100 milliárd forint) fektet egy gigaakkumulátorgyár felépítésébe az Ontario tartománybeli St. Thomasban. Ez a valaha befektetett legnagyobb összeg az észak-amerikai ország elektromosautó-ellátási láncában. Európa legnagyobb autógyártója hétmilliárd kanadai dollárt fektet be a gigaüzem építésébe – jelentette be a Volkswagen. A kanadai szövetségi kormány 13,2 milliárd kanadai dollár termelésiadó-hitelt, azaz kilowattóránként 35 amerikai dollárnyi támogatást nyújt hitel formájában ebben az évben, továbbá egy hétszázmillió kanadai dolláros hitelt is nyújt a német vállalatnak.