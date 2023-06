Simicskó István: Fontos megőrizni a nemzeti egységet és magyarságunkat

„A nemzeti összetartozás napja rávilágít arra, hogy milyen fontos megőrizni a nemzeti egységet és magyarságunkat” – írta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakciójának vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményében. Simicskó István felidézte, hogy 1920. június 4-én, a versailles-i Kis-Trianon-kastélyban került sor az első világháborút lezáró békeszerződés aláírására a szuverenitását mintegy négy évszázados idegen uralom alól éppen csak visszaszerző Magyarország és az antanthatalmak között.

Az utókor joggal tartja békediktátumnak, hiszen hazánknak igazából nem volt beleszólása a feltételek alakításába”

– mutatott rá.

A frakcióvezető hozzátette: a nemzet talán legnagyobb tragédiáját leginkább a nagyhatalmak szűklátókörűsége és a szomszédos országok mohósága idézte elő, de nem hagyható ki a sorból az ország védelmét a kritikus helyzetben feladó, vezetésre tökéletesen alkalmatlan Károlyi Mihály, illetve a Tanácsköztársaság ámokfutása sem. „A trianoni békediktátum aláírásának napja több mint száz éve a magyar történelem egyik legszomorúbb dátuma. Igazságtalansága még fájdalmasabbá teszi a tényt, hogy a nagyhatalmak tudatosan feldarabolták, meggyengítették az országot” – közölte.

Mint Simicskó István jelezte, a nemzetromboló Gyurcsány–Bajnai korszakot követően, 13 évvel ezelőtt a nemzeti-keresztény többség által törvényben rögzített nemzeti összetartozás napja azonban mégsem a tragédiára, hanem a Kárpát-medencében élő magyarság élni akarására és együvé tartozására irányítja a figyelmet.

„Él Európa közepén egy sok küzdelmet átélt nép, amely újra és újra bebizonyítja a világnak, hogy a keresztény hitre épülő nemzetünk képes felülemelkedni a nehézségeken, képes megvédeni az értékeit, és kitartóan tud küzdeni érdekeiért. A nemzeti összetartozás napja rávilágít arra, hogy milyen fontos megőrizni a nemzeti egységet és magyarságunkat” – hangsúlyozta.

A frakcióvezető szerint az elmúlt években szimbolikusan és a honosítási törvénynek köszönhetően valóságosan is újraegyesült a nemzet. Felhívta a figyelmet, hogy a határon kívül rekedtek és leszármazottaik hivatalos formában is kapcsolódhatnak az anyaországhoz, megtapasztalhatják a magyarsághoz tartozás élményét. Hangsúlyozta: több mint 1,2 millió új honfitársunkkal hiszünk abban, hogy azok az értékek, amelyek meghatározói, alapjai a gondolkodásunknak, a kultúránknak, ma is érvényesek, és gazdagítják, erősítik az európai népek közösségét.

„A jövő bizonytalanságai felé a múltban gyökerező tapasztalatokkal és hittel optimistán és magabiztosan nézünk, hiszen ez a hit tartott meg minket ezer éven át!”

– fogalmazott Simicskó István.

