Kunhalmi Ágnes újabb polgármesterjelöltekkel kampányol

Újabb polgármesterjelölteket mutatott be szombati online sajtótájékoztatóján Kunhalmi Ágnes. A Magyar Szocialista Párt társelnöke elmondta: eddig mintegy húsz polgármesterjelöltet mutattak be, a jelöltek között a párt tagjai és civilek is vannak. Mint fogalmazott,

meggyőződésük, hogy a demokratikus ellenzéknek bizonyos feltételeket teljesítenie kell ahhoz, hogy nyerni tudjon a Fidesszel szemben. Ehhez az egyik legfontosabb lépés, hogy a kormánypártok jelöltjeivel szemben minden településen lehetőleg csak egy jelölt álljon.

A másik pedig az, hogy helyben döntsék el a helyiek azt, hogy ki a legalkalmasabb személy arra, hogy a Fidesz jelöltjével szemben megméresse magát. Az MSZP továbbá úgy véli, hogy a jövőre való tekintettel a pártoknak és a civileknek együtt kell felvennie a harcot a Fidesszel.

Az MSZP tehát a következő jelölteket támogatja a 2024-es önkormányzati választáson:

Fekete Zsoltot, Salgótarján jelenlegi polgármesterét,

Máté Antalt, Nyírbátor MSZP-s polgármesterét,

Halmi Antalt, Győrtelek polgármesterét,

Bánhidi Józsefet, Annavölgy polgármesterét,

valamint Stefanik Zsoltot, Halásztelek szocialista önkormányzati képviselőjét javasolja a helyiek figyelmébe.



Borítókép: Az MSZP majálisa. (Fotó: Teknős Miklós)