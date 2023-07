Leszakad az ég, viharok miatt kiadták a riasztást + videó

Fátyolfelhőkre és erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Az ország nagy részén sok, általában szűrt napsütés várható.

Nyugat felől több hullámban zivatarrendszerek érik el az országot, amelyek keleti irányba haladnak.

Heves zivatarokra is számítani lehet felhőszakadással, jégesővel, erősen viharos, károkozó szélrohamokkal.

Zivataroktól függetlenül napközben az északnyugatira forduló szél megélénkülhet, helyenként megerősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 31 fok között alakul. Északnyugaton néhány fokkal hűvösebbet, a déli, délkeleti határvidéken viszont 32, 35 fokot is mérhetnek. Késő estére többnyire 17 és 24 fok közé hűl le a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Kiadták a riasztást

A legmagasabb fokozatú, piros riasztás van érvényben Somogy, Tolna és Baranya vármegyék egyes járásaiban heves zivatarok veszélye miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök reggeli veszélyjelzése szerint kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.

Másodfokú, narancs riasztás van érvényben a heves zivatarok miatt Vas, Zala, Veszprém, Fejér és Bács-Kiskun vármegyék egyes járásai területén.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtökön egy érkező hidegfront mentén nagy területen, kiterjedten, több hullámban várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A legvalószínűbb forgatókönyvek szerint a nap második felére egyre inkább a déli, délkeleti, illetve keleti tájakra korlátozódhatnak a leghevesebb zivatarok. Késő estére északnyugaton már nagyobb területen stabilizálódhat a légkör.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a legintenzívebb cellák környezetében nagy méretű, néhol öt centiméteresnél is nagyobb jég, óránként 80–100 kilométer erősségű vagy ennél erősebb szélvihar, valamint felhőszakadás is lehet.