A legmagasabb fokú riasztást adta ki a meteorológiai szolgálat

A legintenzívebb cellákat nagy méretű, néhol 5 centiméteresnél is nagyobb jég, 80-100 kilométer/órás vagy ennél erősebb szélvihar, valamint felhőszakadás kíséri.

Csütörtök napközben ismét nagy területen, kiterjedten várható zivatarok, heves zivatarok kialakulása. A nap első felében kiemelten a Dunától keletre az északi tájakon, majd a délutáni óráktól már a déli országrészben is várhatók további zivatarok, amelyek ott is rendszerbe szerveződhetnek, kiterjedt károkozó jelenségek is kísérhetik azokat. Csütörtökön délutántól várhatók a legveszélyesebb események, amelyek elsősorban az ország déli felében több megyét is érinthetnek.