Módosították a minisztériumokról szóló törvényt

Még a múlt héten Varga Judit lapunknak adott interjújában jelentette be, hogy július 31-ével lemond igazságügyi miniszteri pozíciójáról, hogy az egy év múlva esedékes EP-választások kampányára koncentrálhasson. Azt is mi írtuk meg elsőként, hogy a 2024-es választásokon Varga Judit vezetheti a kormánypártok választási listáját, erről egyébként a Fidesz vezetésének is döntenie kell még. Tuzson Bence 51 éves, budapesti születésű politikus, jogász végzettségű. Tuzson korábban arra kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy egy tiszta, hagyományos Igazságügyi Minisztérium jöjjön létre, és az európai uniós ügyek a kormányzati struktúrán belül máshova kerüljenek. A másik fontos témaként az ítélkezési gyakorlat áttekintését nevezte meg, hangsúlyozva, hogy a jogszolgáltatásnak mindig az emberek szempontjait kell a legfontosabbnak tartania.

