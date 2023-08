Dömötör Csaba: Új világ van kialakulóban, most dől el, hazánknak ebben hol lesz a helye

Dömötör Csaba a Tranzit politikai fesztiválon elmondott megnyitóbeszédében azt kívánta a résztvevőknek, hogy ez a fesztivál legyen a lényeges dolgok visszhangja,

legyünk a normalitás visszhangja, a nemzeti érdekek visszhangja, és minden olyan értéké, amely naggyá tette Európát, és megtartotta benne Magyarországot.

– mondta, majd kiemelte:

Pár napra Tihany lesz az ország jövőjéről szóló közös gondolkodás központja, ahol lehet vitázni a lényegi dolgokról.

Hozzátette: arról, hogyan gyengül az európai gazdasági szuverenitás, hogyan lehet megoldani Európa energiaellátását és megtartani versenyképességét, vagy hogyan válik védtelenné Európa a nagy népmozgásokkal szemben, és hogyan indítanak támadást a hagyományos családi értékek ellen.

A történelem hagyományos nagy problémái erővel visszajöttek a színpadra. Népvándorlás, járvány és háború. Leöntve az egész gazdasági válságtünetekkel, és mi az összes következményét viseljük

– mondta Dömötör Csaba, majd hangsúlyozta: a leggyakoribb kérdés mindezzel kapcsolatban, hogy mikor térünk majd vissza a korábbi kerékvágásba,

de a helyzet az, hogy sokkal nagyobb az esélye, hogy egy új világ van kialakulóban, és most dől el, hogy Magyarországnak ebben hol lesz a helye.

A véleménynyilvánítás Európa egyre több helyén lesz egyfajta kockázatos extrémsport, ha nem a balliberális kánonba illeszkedik – szögezte lea a politikus.

Szerinte ma ezért ahhoz kell bátorság, hogy ellenszélben is kiálljunk a normalitás és az igazunk mellett.

Ezért is fontos, hogy a Tranzit a szabad vélemények és viták helye, mint ahogy egész Magyarország is az – tette hozzá. Bármilyen nehézségekkel nézünk is szembe most, ez az ország már nem az, mint 2010 előtt volt – mondta a politikus, majd rámutatott:

sokak munkája van abban, hogy Magyarország elszántságában makacsabb, értékeiben szilárdabb, és gazdasági erejében erősebb.

Dömötör Csaba összegzésképp elmondta, hogy a lecke világos, a magyaroknak megéri a saját útjukat járni, nem „a lesajnáló zsűrivel foglalkozni”, hanem a cselekvéssel.