Orbán Viktor pénteki beszéde a Tranziton nyitja meg az őszi politikai szezont

Mint ismert, a kormányfő pénteken részt vesz az idei Tranziton Tihanyban, ahol az ország előtt álló feladatokról fognak beszélgetni. Az este fél hattól kezdődő eseményt a Tranzit közösségi oldalán is élőben lehet követni. Ahogy arról lapunk beszámolt, az idei Tranziton nagyjából harminc előadás és majdnem száz előadó lesz. Délelőttönként plenáris előadásokat tartanak, míg délutánonként szemináriumi beszélgetésekre kerül sor. Az őszi politikai szezon nyitányaként számontartott rendezvény ezúttal is nagy összecsapások színtere lehet. Az idén többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, valamint Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője is vitázni fog egymással.

