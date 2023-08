Idén is a Tranzittal veszi kezdetét az őszi politikai szezon

Hegedűs Zoltán elárulta, hogy nagyjából harminc előadás és majdnem száz előadó lesz az idei Tranziton. Délelőttönként plenáris előadások lesznek, míg délutánonként szemináriumi beszélgetéseket fognak tartani. Több eszmecsere zajlik majd az orosz–ukrán háborúról, érintve Magyarország biztonságának a kérdését is.

– Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter energetikai témában fognak beszélgetni. Emellett Deutsch Tamással, a Fidesz EP-delegációjának a vezetőjével szó lesz a jövőre esedékes európai parlamenti választásokról is

– emelte ki Hegedűs Zoltán. Kiderült: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Nagy István agrárminiszter is a vendégük lesz, továbbá Varga Mihály pénzügyminiszterrel folyik majd diskurzus az euró bevezetésének a kérdéséről is. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Békés Márton történész, illetve Benkő Levente pedig a világban zajló rendszerváltoztatásról, a változó világról fognak szót váltani. Hegedűs Zoltán beszámolt róla, hogy tartanak előadást a marxizmus visszanyugatosodásáról, az Egyesült Államok és Kína közötti versenyfutásról, valamint a magyar közoktatásról is. Mindezen túl Bese Gergő katolikus plébános és Lázár Zsolt evangélikus esperes az egyházakról fog eszmét cserélni. Megtudhattuk: a politikai-közéleti programok mellett a sportnak is fontos szerep jut majd a Tranziton, mivel szó lesz magyar vízilabdázás történetét feldolgozó A nemzet aranyai című filmről is.

– Idén is lesznek politikusi viták, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot

– szögezte le Hegedűs Zoltán.