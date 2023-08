Horváth József: Illegális migránsok milliói indulhatnak el Afrikából

A szakértő szerint emiatt vált egyfajta zsákká Olaszország: a tenger felől tömegesen érkező illegális migránsok nem tudnak továbbmenni Nyugat-Európa felé. A feltorlódott tömeg miatt Olaszországban ráadásul sokkal alacsonyabb szintű a migránsok szociális ellátása.

– Komoly feszültség alakult ki időközben Afrikában. Elemzők várakozásai szerint az afrikai ingatag helyzet, főleg a Nigerben kialakult, polgárháborúhoz közeli helyzet miatt ismét milliók indulhatnak útnak Európa felé – figyelmeztetett Horváth József, aki úgy véli, borítékolható, hogy ez a tömeg célba veheti a balkáni útvonalat, végső soron hazánkat.

– A térképre nézve azt látjuk, hogy a káoszba fulladó Niger eddig is egyfajta migránselosztó központ volt. Líbia déli határa a hadurak, törzsek területe, az olasz kormány ezekkel a törzsi vezetőkkel igyekezett megállapodni, hogy tartsák fel a Nigeren át érkező illegális migránsokat. A szervezett bűnözés azonban többet ígérhet, mint például az olasz kormány, a nyomás pedig elviselhetetlen mértékben megnövekszik a líbiai határnál – részletezte Horváth József, aki leszögezte: ne legyen kétségünk, a líbiai határőrség nem fogja tudni megállítani őket. – A Földközi-tengerig eljutó migránsok jelentős része nyilvánvalóan a legrövidebb, a tengeri úton kíván majd Európába jutni, azonban már most komoly logisztikai kihívás, hogy mennyi csónak, mennyi NGO-hajó képes felvenni őket. Milliós nagyságrendnél nyilvánvalóan kevés lesz a jármű. Ezért tömegek indulhatnak el szárazföldön, a Földközi-tengert megkerülve a balkáni útvonal kezdőpontja felé. Ha hosszabb is az út erre, kevésbé kockázatos, mint az őszi, viharos tengeren átkelni – vázolta a lehetséges történéseket.

Mórahalomnál elfogott illegális migránsok (Fotó: police.hu)

Nehéz ősz előtt

– Nemhogy nem lesz nyugodt őszünk, hanem szerintem nagyon kemény időszak előtt áll Európa, Azzal, hogy az Európai Unió ilyen mértékben belebonyolódott az orosz–ukrán háborúba, pénzt, fegyvert, energiát tolt a háborús mocsárba, sokkal kevesebb forrás jut az illegális bevándorlás megállítására, amire a szándék is sokkal kisebb az EU részéről – értékelt a szakember.

Horváth József szerint amennyiben a helyzet Nigerben, a közép-afrikai zónában eszkalálódik, akkor nem egy-két millió emberrel kell számolni, hanem nagyságrenddel nagyobb tömeg indulhat el Afrikából, amit a jelenlegi állapotában az Európai Unió már nem fog tudni kezelni.