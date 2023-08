Pőcze Levente, az Ásotthalmi Polgárőr-egyesület elnöke azt mondta a Magyar Nemzetnek:

szerencsére eddig még nem találkoztak fegyveres migránssal magyar területen, ám szerinte csak idő kérdése, hogy mikor bukkannak fel.

Ezt a mesterlövész puskát is migránsnál találták a szerb kommandósok (Fotó: szerb rendőrség)

– A szerbek rendszeresen foglalnak le tőlük fegyvereket, immár automata karabélyokat is lőszerekkel. A határ túloldalán rendszeresek az összecsapások főleg az afgán és más országok menekültjei, illetve az embercsempész bandák között. Az összetűzésekben többen már meg is haltak. A zöld határt védő magyar rendőrök, illetve korábban a katonák ellen nem használtak a migránsok éles lőfegyvereket, ám csúzlikból csapágygolyókat többször is rájuk lőttek, valamint nap, mint nap dobálnak köveket, husángokat.

A magyar felségterületre jutó, elfogott illegális bevándorlók már nem lépnek fel támadólag, mert tudják, ha fegyvert használnak, súlyos börtönévek várnak rájuk a hatósági személy elleni erőszak miatt, egyébként pedig csak visszaküldik őket oda, ahonnan jöttek

– jellemezte a helyzetet a polgárőrvezető, aki kiemelte: a migránsok száma nem csökken, hanem inkább nő, és főleg katonakorú fiatalok érkeznek, csak időnként fordul elő, hogy asszonyok és gyerekek is vannak az illegális bevándorlók között.

Ez a jugoszláv gyártmányú automata karabély is a migránsoknál volt a pisztollyal együtt (Fotó: szerb rendőrség)

Borítókép: Kalasnyikov-rendszerű gépkarabélyok vélhetően a délszláv háborúból (Fotó: szerb rendőrség)