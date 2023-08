Magyar Vöröskereszt: Segítsük együtt a viharkárosultakat!

Gyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt a szélsőséges időjárási körülményekkel összefüggő humanitárius feladatok ellátására – ismertették a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményükben. Mint írták, az Európa számos pontját hetek óta sújtó extrém időjárás pénteken hazánkat is elérte. Magyarország legrégebbi és legnagyobb humanitárius szervezete mind itthon, mind pedig határainkon túl segítséget nyújt a kialakult helyzetben.

Hangsúlyozták, a 1359, a Magyar Vöröskereszt adományvonala egész évben működik és augusztus ötödikétől az erre a számra indított hívásokkal, illetve az ide küldött ADOMÁNY szövegű üzenetekkel bárki támogathatja a viharok, extrém időjárás miatt bajba jutott embereket. Egy hívás vagy egy sms 250 forint támogatást jelent

– hívták fel a figyelmet.

Tájékoztattak arról is, hogy a 1359-es adományvonal mellett él annak is a lehetősége, ha valaki pénzadománnyal, banki átutalás útján segítené a bajbajutottakat. Ennek részletei elérhetők a www.voroskereszt.hu honlapon. Ismertették, a Magyar Vöröskereszt alaptevékenységei közé tartozik, hogy akár Magyarország területén, akár külföldön bekövetkezett katasztrófa esetén is segítséget nyújt. Munkatársaik, önkénteseik felkészültek, valamint megfelelő technikai eszközparkjuk is van, hogy a lehető legaktívabban, leghatékonyabban tudjanak reagálni baj esetén – hangsúlyozta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. A ma indított gyűjtéssel céljuk a segítségnyújtás további erősítése.

A Magyar Vöröskereszt nemzetközi segítséget is nyújt. Ma az esti órákban indul útnak az a segélyszállítmány, amely élelmiszereket és higiéniai termékeket tartalmaz.

A Szlovén Vöröskereszt augusztus 5-én délután fordult magyarországi partneréhez támogatásért, miután az extrém viharos időjárás a szomszéd országot is sújtotta – tudatta a karitatív szervezet.

Mint emlékeztettek, a Vöröskereszt mozgalmán belül létrejött „Szomszéd segít először” kezdeményezés keretén belül a Magyar Vöröskereszt legutóbb a Horvát Vöröskereszt részére ajánlott fel 37 páramentesítő gépet. A hazai humanitárius szervezet által július 28-án felkínált eszközökre a viharos időjárási körülmények következtében beázott épületek falainak szárítása miatt volt szükség. A Magyar Vöröskereszt munkatársaira és önkénteseire a két héttel ezelőtt, a dél-dunántúli térségben pusztító vihart követően is lehetett számítani. A humanitárius szervezet a július 21-i jégesőt követően a helyreállítási munkálatokban résztvevőknek nyújtott támogatást.

Aki segíteni szeretne, az megteheti belföldi átutalás esetén a 10405004-00026548-00000009 bankszámlaszámon, a közleménybe azt kell írni: extrém időjárás. A külföldről történő átutaláshoz szükség van az IBAN-számra, ami: HU32 1040 5004 0002 6548 0000 0009, a SWIFT-kódra, ami:

OKHBHUHB, a K&H Bank Zrt. a számlavezető bank, címe 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. A közleményben itt is fel kell tüntetni: extrém időjárás.